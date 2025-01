Noworoczny pożar budynku. Płomienie szalały na dachu

Wyjaśnianie przyczyn

Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczali teren. - Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładnie, dlaczego doszło do zdarzenia. Nietrudno się domyślić, że było to powiązane z obchodami Nowego Roku, ale to musi być jeszcze dokładnie wyjaśnione - przekazuje mł. kpt. Michał Pawłowski z PSP Kluczbork.