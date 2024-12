"Szybciej przez miasto... Zero wyobraźni, a to podstawa u dobrego kierowcy". "Właśnie dlatego boję się puszczać samodzielnie dziecko z domu do szkoły". Między innymi takie komentarze pojawiły się pod filmem opublikowanym na kanale na youtube STOP CHAM. Jest sobota, 14 grudnia, przejście dla pieszych na trzypasmowej ulicy Diamentowej w Lublinie.