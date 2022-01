Uszkodził siedem aut, wykrzykiwał "nielogiczne słowa", uciekał przed policjantem

Zatrzymany po pościgu

Do zatrzymania doszło we wtorek. - Zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji w Łodzi, w trakcie służby zauważył młodego mężczyznę, który trzymał drewniane kołki w rękach, dodatkowo wykrzykiwał do siebie nielogiczne słowa - przekazała Sowińska. - Policjant natychmiast zatrzymał radiowóz i podszedł do łodzianina. W chwili, gdy nieumundurowany policjant przedstawił się i wyciągał kajdanki, informując mężczyznę o jego zatrzymaniu, ten rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusz podjął pościg za podejrzanym - relacjonowała funkcjonariuszka łódzkiej komendy.