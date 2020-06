"Jedna z najzdolniejszych młodych aktorek, w dodatku piękna". To ona zagra księżną Dianę

Tak jak w nominowanej do trzech Oscarów "Jackie" z Natalie Portman, Larrain nie zamierza skupić się na całym życiu tragicznie zmarłej księżnej, lecz na jednym, konkretnym momencie. Będą to ostatnie święta Bożego Narodzenia spędzone przez Dianę w rezydencji Windsorów. Wówczas to księżna zdecydowała się ostatecznie na rozwód z księciem Karolem.

Tożsamość księżnej Diany

- Postanowiliśmy zająć się historią tożsamości księżnej Diany i pokazać, w jaki sposób kobieta decyduje się na to, by dobrowolnie zrezygnować z bycia w przyszłości królową - mówi Pablo Larrain.

Reżyser tłumaczy: - Zwykle książę znajduje księżniczkę, prosi ją, by została jego żoną, a potem ona zostaje królową. To jest bajka. Kiedy ktoś decyduje się nie być królową i mówi "wolę być sobą", to trudna decyzja, bajka odwrócona do góry nogami. Zawsze byłem tym bardzo zaskoczony i myślałem, że to musiało być bardzo trudne. To jest sedno mojego filmu.