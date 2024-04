Cztery kobiety ofiarami "napaści na tle seksualnym". Nowe informacje z prokuratury

- Sprawa w prokuraturze została zakończona. Skierowaliśmy do sądu akt oskarżenia, w którym wymieniliśmy cztery czyny z artykułu 197 paragraf 2 Kodeksu karnego. Dotyczy on doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności. Grozi za to kara do 8 lat więzienia – powiedział prokurator Słomka.