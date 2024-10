Filharmonia może opuścić Kraków. Jej nowej siedziby szuka między innymi Barbara Nowak

Szukają lokalizacji

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby filharmonii należy do strategicznych inwestycji województwa. Marszałek chce, aby w budżecie na 2025 r. znalazły się fundusze na inwestycję. - To zadanie będzie trudne. Moim celem nie jest wybudowanie przez najbliższe pięć lat filharmonii, ale żeby do pięciu lat, albo na koniec kadencji, doprowadzić do wbicia łopaty pod ten obiekt – powiedział Smółka. Szacowany koszt budowy siedziby to 400 mln zł.