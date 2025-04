Ogromne kontrowersje w sprawie Trumpa. "Kto wiedział i ile pieniędzy zarobił?"

- W pewnym sensie można powiedzieć, że Donald Trump manipuluje rynkiem. Wszyscy od tygodni żyją jego decyzjami w zakresie taryf - powiedział analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Konrad Ryczko. Ocenił w ten sposób środowe wpisy prezydenta USA w sprawie ceł. Politycy z Partii Demokratycznej pytają, kto wiedział o nagłej zmianie zdania Trumpa w sprawie taryf i kto na tym zarobił.

Na początku kwietnia prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające "cła wzajemne" na większość państw - na Chiny zostały nałożone cła w wysokości 34 proc. W środę zostały one jednak podwyższone do 104 proc., a następnie - do 125 proc. Prezydent USA jednocześnie zdecydował się wstrzymać obowiązywanie podwyższonej stawki dla reszty państw na 90 dni. W tym czasie stawka ma wynosić 10 proc.

"To świetny czas, by kupować"

Wcześniej w środę, przed wprowadzeniem 125 proc. ceł na Chiny oraz wstrzymaniem taryf na resztę państw, Donald Trump zaapelował, by zachować spokój w kwestii wahań na rynkach giełdowych.

"Zachowajcie spokój! Wszystko dobrze się ułoży. USA będą większe i lepsze niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Wpis ten pojawił się w chwili otwarcia giełdy na Wall Street. Później, przed ogłoszeniem decyzji o zawieszeniu ceł, napisał zaś: "To świetny czas, by kupować!!!".

Podwyższanie ceł przez USA powodowało wcześniej znaczne spadki na giełdach w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. W reakcji na ich środowe zawieszenie główne indeksy na Wall Street zanotowały nawet kilkunastoprocentowe wzrosty.

"Czy Trump poniesie za to konsekwencje?"

Analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Konrad Ryczko zauważył, że Donald Trump w swoich wpisach nie wskazał konkretnie, co należy kupować, "a na koniec podpisał się DJT".

- Można pomyśleć - Donald J. Trump, ale DJT to także ticker (skrót/symbol używany do identyfikacji spółki na giełdzie - red.) jego spółki Trump Media i nie wiadomo, o co szczegółowo chodziło. W pewnym sensie można oczywiście powiedzieć, że Trump manipuluje rynkiem, ale z drugiej strony to rynek zależy od decyzji Trumpa - cały rynek żyje od tygodni jego decyzjami w zakresie taryf - podkreślił analityk.

Ryczko ocenił, że Trump raczej nie poniesie konsekwencji tych działań. - Czy Trump poniesie za to konsekwencje? Nie, nie poniesie. Jestem pewien, że w krótkim terminie nic się nie wydarzy. Zgodnie z informacjami część demokratów rzekomo zaczęła prowadzić działania w tym zakresie, lecz mam wrażenie, że system nadzoru finansowego w USA jest w tym zakresie bardziej liberalny niż w Polsce – zauważył.

- Donald Trump to zbyt duża postać, żeby stwierdzić, że SEC (Securities and Exchange Commission - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - red.) będzie prowadził za prezydentury Trumpa jakieś wiążące postępowania wokół niego - stwierdził.

- Oczywiście SEC to niezależna instytucja regulująca i nadzorująca rynek USA, ale praktyka jest taka, że jednak nad nadzorcą jest kolejny nadzorca – stwierdził Konrad Ryczko. Przypomniał, że po dojściu Trumpa do władzy z SEC odszedł m.in. Gary Gensler znany z restrykcyjnego podejścia np. do rynku kryptowalut.

Senatorowie domagają się wyjaśnień

Adam Schiff, senator Partii Demokratycznej, zapowiedział skierowanie pisma do Białego Domu, z prośbą o wyjaśnienie, czy administracja Donalda Trumpa wiedziała o planach zawieszenia na 90-dni wcześniej ogłoszonych ceł "odwetowych" - donosi Business Insider.

"Trump wywołuje gigantyczne wahania na rynku, raz wprowadzając, raz znosząc cła. Te ciągłe zmiany stwarzają niebezpieczne okazje do handlu informacjami poufnymi. Kto w administracji wiedział o ostatniej zmianie dotyczącej ceł Trumpa z wyprzedzeniem? Czy ktoś kupował lub sprzedawał akcje i czerpał zyski kosztem społeczeństwa? Piszę do Białego Domu — społeczeństwo ma prawo wiedzieć" - napisal Schiff w mediach społecznościowych.

x.com Rozwiń

W podobnym tonie wypowiedział się senator Chris Murphy, który na platformie X stwierdził, że "szykuje się skandal z insider trading", wskazując na wcześniejszy wpis Trumpa z poranka, kiedy prezydent wspomniał o dobrej okazji do kupna akcji, podpisując się inicjałami DJT, co jest również giełdowym skrótem jego własnej spółki. Trump mówił już po ogłoszeniu, że decyzję o zawieszeniu ceł podjął tego poranka.

Insider trading to transakcje papierami wartościowymi na rynku giełdowym dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych i wykorzystujące te informacje do osiągnięcia prywatnego zysku.

"Z tweeta Trumpa z 9.30 jasno wynika, że zależało mu na tym, aby jego ludzie zarabiali pieniądze na prywatnych informacjach, które znał tylko on. Więc kto wiedział wcześniej i ile pieniędzy zarobił?" - pytał senator.

Rozwiń

Kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez wezwała tymczasem wszystkich członków Kongresu, by ujawnili swoje transakcje na rynku z ostatniej doby.

"Słyszałam ciekawe plotki na sali" – napisała na X. "Termin ujawnienia informacji o transakcjach upływa 15 maja. Już niedługo dowiemy się kilku rzeczy. Czas zakazać handlu informacjami poufnymi w Kongresie" - dodała.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl