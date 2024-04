Czy dziadkowie nie zasługują na "babciowe"? Tusk odpowiada

Dla kogo "babciowe"

"Umowa z babcią nie jest potrzebna!" - napisał premier Donald Tusk w piątek na swoim Facebooku, publikując nagranie dotyczące tzw. babciowego. W materiale tym młodzi ludzie pytają Tuska, "dlaczego to jest babciowe" i czy "dziadkowie nie zasługują na to?".

Tusk wyjaśnił, że tzw. babciowe to tak naprawdę pieniądze dla młodej mamy, która chce pójść do pracy, ale musi znaleźć opiekuna dla dziecka. - W związku z tym, dostanie pieniądze i może je zamienić na: babciowe, dziadkowe, ciociowe, koleżankowe, sąsiadkowe, opiekunkowe - powiedział premier.

Ważne jest to - jak zaznaczył - że młoda mama będzie mogła sobie wybrać czy idzie do pracy, czy zostaje z dzieckiem. - Może zamienić to też na żłobkowe, więc naprawdę wszyscy będą zadowoleni - dodał.

Założenia programu Aktywny rodzic

- Aktywni rodzice w pracy ("babciowe") - 1500 zł miesięcznie dla rodziców aktywnych zawodowo na rzecz opieki nad dzieckiem w wieku od 12 do 35 miesięcy. W przypadku zawarcia umowy uaktywniającej państwo pokryje koszty składek, co będzie istotne u osób w wieku emerytalnym, gdyż wpłynie to na wysokość emerytury. Warto dodać, że zawarcie takie umowy nie będzie wymagane do otrzymania pieniędzy,