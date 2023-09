Pierwsze pojazdy na nowym odcinku ekspresówki. "Przekroczyliśmy magiczną granicę"

Pierwsi kierowcy korzystają już z nowego odcinka drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice w województwie zachodniopomorskim. - Przekroczyliśmy magiczną granicę pięciu tysięcy kilometrów dróg ekspresowych w Polsce - poinformował we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S11 Koszalin - Bobolice

Według Kancelarii Premiera teraz dojazd z Koszalina do Bobolic zajmie 25 minut, dotychczas było to 45 minut.

S11 na Pomorzu Zachodnim

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W 2019 roku do ruchu została też oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km.