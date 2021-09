Wy pytacie, Justyna Suchecka odpowiada

Z okazji powrotu dzieci do szkół w portalu tvn24.pl uruchomiliśmy serwis specjalny #bezprzerwy , w którym przez cały rok szkolny 2021/22 będziemy zbierać informacje o szkolnictwie i edukacji ważne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Czwartkowe spotkanie z Justyną Suchecką będzie okazją do rozmowy nie tylko na temat tego, co nowego przyniesie ten rok szkolny, ale i do zapoznania się z tajnikami pracy dziennikarki edukacyjnej.