Lewandowski. "Kontrowersyjny doradca" Trumpa

Powołując się na swoje źródła w sztabie Trumpa, amerykański portal CBS News podał, że Lewandowski "wywołał zamieszanie" w sztabie, grożąc przejęciem w nim władzy i przeprowadzeniem kontroli tego, w jaki sposób jeden z szefów kampanii, Chris LaCivita, dysponował pieniędzmi. Według źródeł CBS News "groźba audytu doprowadziła do walki o władzę między Lewandowskim a LaCivitą". Amerykański portal przekazał w poniedziałek, że "kontrowersyjny doradca" miał zostać teraz przesunięty do pracy w New Hampshire, czyli jednym ze stanów wahających się (tzw. swing state).

Jedno ze źródeł zbliżonych do sztabu Trumpa nazwało Lewandowskiego "inteligentnym działaczem politycznym, ale uciążliwym" dla reszty zespołu. Jednocześnie źródło podkreśliło, że Lewandowski nie został całkowicie wykluczony przez byłego prezydenta. "W świecie Trumpa każdy może zostać zastąpiony i każdy może wrócić do łask, gdy zajdzie taka potrzeba" - pisze CBS News. Sam Lewandowski zaprzeczył doniesieniom, przekazując nadawcy w zeszłym tygodniu, że "będzie z prezydentem Trumpem cały weekend i przez następne 23 dni".

Nowe doniesienia na temat doradcy Trumpa pojawiły się krótko po tym, jak Trashelle Odom udzieliła wywiadu stacji CBS News. Odom, była żona jednego z darczyńców Partii Republikańskiej, w 2021 roku zgłosiła policji, że padła ofiarą napaści ze strony Lewandowskiego podczas charytatywnego wydarzenia w Las Vegas. Oskarżony o napaść Lewandowski ostatecznie zawarł ugodę z prokuraturą, zobowiązując się między innymi do zapłacenia grzywny, prac społecznych i przeproszenia Odom "za wszelki dyskomfort, jaki mógł jej sprawić" - pisze CBS. Na początku października kobieta powiedziała stacji, że była "oszołomiona", gdy dowiedziała się, że Lewandowski wrócił do obozu Trumpa. - Po prostu się załamałam - mówiła.

"Niech Trump będzie Trumpem"

Zanim Lewandowski odszedł ze sztabu republikańskiego kandydata, zasłynął jako osoba, która "pomaga Trumpowi być Trumpem". Tak określił go "Wall Street Journal", pisząc na początku 2016 roku, że to on pomógł zapewnić miliarderowi zwycięstwo w prawyborach w New Hampshire. "Guardian" oceniał wtedy, że szef sztabu Trumpa stał za "nieprawdopodobnym awansem z outsidera na faworyta" kampanii wyborczej. Dziennik wskazywał, że podejście Lewandowskiego do kampanii podsumowuje "proste hasło, które jak dotąd okazało się druzgocąco skuteczne: 'niech Trump będzie Trumpem'".