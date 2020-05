Gowin o prawdopodobnych datach wyborów. 12 lipca? "Wahałbym się"

Z całą pewnością pod tym projektem podpisują się wszystkie trzy partie. Uważam, że to są rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wszystkim zastrzeżeniom, które składała opozycja, liczni eksperci, ale także my, politycy Porozumienia - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 prezes Porozumienia Jarosław Gowin, odnosząc się do nowego projektu ustawy w sprawie wyborów. Wskazywał także, że najbardziej prawdopodobnym terminem głosowania jest 28 czerwca lub 5 lipca.