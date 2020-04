Jak PiS zamierza przeprowadzić wybory? "Proszę ode mnie nie wymagać, żebym szczegółowo opisywał proces"

Jeśli prawo zostanie przyjęte, to mamy jeszcze prawie 40 dni i jesteśmy w stanie taki system zorganizować - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, mówiąc o tym, jak Poczta Polska miałaby przeprowadzić głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. Sasin ocenił przy tym, że kampania "toczy się całkiem żwawo", a "kandydaci są bardzo aktywni".

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku. Przedstawiciele PiS chcą, aby głosowanie odbyło się tylko w formie korespondencyjnej, a nie w lokalach wyborczych.

Terlecki: nie będzie lokali wyborczych tylko głosowanie korespondencyjne TVN24

Sejm ma się zająć projektem w tej sprawie w piątek.

"Mamy na to jeszcze prawie 40 dni i jesteśmy w stanie taki system zorganizować"

O to, w jaki sposób miałyby zostać przeprowadzone wybory, pytany był w piątek w "Rozmowie Piaseckiego" wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To właśnie on nadzoruje Pocztę Polską, która miałaby się zająć korespondencyjnym przeprowadzeniem wyborów. - Rzeczywiście w takim rozwiązaniu kluczową rolę miałaby odegrać Poczta Polska, którą - jako przedstawiciel państwowego właściciela - nadzoruję. W tym sensie ta techniczna strona operacji byłaby wykonywana przez pocztę i nadzorowana przez mnie - mówił gość TVN24.

Sasin został zapytany, do ilu wyborców w skali całego kraju musieliby dotrzeć przedstawiciele poczty, aby pozyskać głosy wszystkich uprawnionych wyborców. - To jest prawie 30 milionów wyborców, ale adresów, pod którymi ci wyborcy mieszkają, jest znacznie mniej, bo około 14 milionów adresów - przekonywał.

- Dzisiaj [w piątek - przyp. red.] będzie to decydowane w parlamencie. Jeśli będzie to zdecydowane, to będziemy również wtedy komunikować te dalsze kroki - dodał.

Jednocześnie zapewnił, że "Poczta Polska jest dzisiaj przygotowana do tego, żeby podjąć tego typu działania".

- Od wczoraj bardzo mocno pracujemy z Pocztą Polską w Ministerstwie Aktywów Państwowych nad tym, żeby taki system stworzyć, natomiast to wymaga dużych przygotowań organizacyjnych - tłumaczył. Jeśli prawo zostanie przyjęte, to mamy na to jeszcze prawie 40 dni i jesteśmy w stanie taki system zorganizować - przekonywał Sasin.

- Dzisiaj, właśnie dlatego, że mamy pandemię, trzeba sięgać do rozwiązań, które wcześniej wydawały się rozwiązaniami tylko i wyłącznie nadzwyczajnymi, budzącymi być może nawet wątpliwości, ale dzisiaj najlepszymi do zastosowania w tej sytuacji, którą mamy - ocenił wicepremier. - Ten system, który my proponujemy, łączy konieczność przeprowadzenia demokratycznego mechanizmu (...) z tym, że bezpieczeństwo musi być dzisiaj zagwarantowane - dodał.

"Da się to zrobić w ten sposób, żeby listonosze nie mieli bezpośredniego kontaktu z wyborcami"

Wicepremier był pytany, w jaki sposób przedstawiciele poczty mieliby docierać do wyborców. - Jeśli to prawo zostanie przyjęte, to w ślad za nim zostaną również wydane stosowne rozporządzenia, które bardzo szczegółowo ten proces opiszą - odparł. - Proszę ode mnie nie wymagać, żebym szczegółowo opisywał proces, który jeszcze dzisiaj nie jest obowiązującym prawem i nie wiadomo, czy się tym prawem stanie - zwrócił się Sasin do prowadzącego rozmowę. - Mam to poukładane w głowie, rozmawiam bardzo mocno z kierownictwem Poczty Polskiej, budujemy w tej chwili taki bezpieczny model, natomiast on wymaga chwili czasu, żeby zbudować go w sposób perfekcyjny, a nie pochopny - zaznaczył.

Jak przekonywał, "da się to zrobić w ten sposób, żeby listonosze nie mieli bezpośredniego kontaktu z wyborcami".

Sasin: kampania prezydencka toczy się całkiem żwawo, a kandydaci są bardzo aktywni

Na uwagę prowadzącego, że obecnie nie da się przeprowadzić w normalnych warunkach kampanii wyborczej, gość "Rozmowy Piaseckiego" odparł: - Ja widzę, że ona jest i toczy się całkiem żwawo, oczywiście w inny sposób, niż ten, z jakim dotychczas mieliśmy do czynienia.

- Kandydaci są bardzo aktywni - ocenił wicepremier i minister aktywów państwowych.

mjz//now

Źródło: TVN24