Kandydat Koalicji Obywatelskiej wciąż przed Andrzejem Dudą. Sondaż przed drugą turą wyborów

Sondaż: Trzaskowski na prowadzeniu

Z sondażu wynika, że na Rafała Trzaskowskiego głos oddałoby 47,2 procent badanych, co oznacza spadek o 0,9 punktów procentowych w stosunku do wcześniejszego sondażu IBRiS dla WP. Głosowanie na Andrzeja Dudę zadeklarowało 45,9 procent ankietowanych, co w stosunku do wcześniejszego sondażu oznacza wzrost o 0,3 punkty procentowe.