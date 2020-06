"Panie prezydencie, niech się pan nie boi". #czasdebaty

Dzisiaj musimy zorganizować debatę, w której będziemy rozmawiali o prawdziwych problemach - powiedział Rafał Trzaskowski w Tczewie, uzasadniając wyrażoną wolę udziału w debacie prezydenckiej przed drugą turą wyborów, organizowanej przez TVN, TVN24 i największe polskie portale: ONET oraz WP. Udziału nie potwierdził do tej pory ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. - Po prostu porozmawiajmy. Może właśnie w taki sposób, żeby nie znać wcześniej wszystkich pytań - zaapelował kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej, do drugiej tury wyborów prezydenckich weszli ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

TVN, TVN24 i największe polskie portale: ONET oraz WP zapraszają obu kandydatów do wspólnej debaty prezydenckiej . Multimedialna debata planowana jest na czwartek 2 lipca na godzinę 19.25. Prowadzić ją będą: Monika Olejnik (TVN24), Grzegorz Kajdanowicz (TVN/TVN24), Andrzej Stankiewicz (ONET) i Marek Kacprzak (WP). Na udział w niej zgodził się już kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

"Musimy zorganizować debatę, w której będziemy rozmawiali o prawdziwych problemach"

We wtorek kandydat KO kontynuował swój kampanijny objazd po Polsce. Pojawił się w Tczewie, gdzie odniósł się do planowanej debaty prezydenckiej.

- Jeszcze raz zwracam się do pana prezydenta. Ja pojawiłem się w TVP, mimo że spodziewałem się, jak ta debata będzie wyglądać. Główny zarzut do debaty w TVP jest jeden: tematy zastępcze - mówił Trzaskowski. - Dzisiaj musimy zorganizować debatę, w której będziemy rozmawiali o prawdziwych problemach. Stąd moja jasne deklaracja, że ja pojawię się tam, gdzie ta debata jest organizowana przez telewizję i portale internetowe, i namawiam do tego pana prezydenta - kontynuował.