"Gdyby kampania prezydenta Dudy szła świetnie, to nie trzeba byłoby tego wotum zaufania"

W czwartek w południe marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że do Sejmu wpłynął wniosek o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego i będzie on rozpatrywany. Wniosek uzasadnił w wystąpieniu szef rządu. Potem odbyła się debata, zwieńczona głosowaniem, w którym sejmowa większość opowiedziała się za wotum zaufania dla gabinetu. Przebieg wydarzeń w parlamencie komentowali na antenie TVN24 publicyści.

Skory: chodzi o odwrócenie uwagi od sukcesów Trzaskowskiego

- Myślę, że to nie premierowi ma służyć, ale przede wszystkim prezydentowi, to znaczy zapewne chodzi o odwrócenie uwagi od sukcesów, które zdaje się odnosić Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP - red.) w zbieraniu podpisów – skomentował wniosek premiera dziennikarz Tomasz Skory z RMF FM. Zauważył, że Trzaskowski "zapowiedział po południu dość istotne, sądzę, wystąpienie" w Gdańsku.

Dziennikarz uznał za "zastanawiające" to, iż tak nagle premier zdecydował się na złożenie wniosku o wotum zaufania, bo zwykle takie rzeczy robi się w sytuacjach, kiedy rząd jest zagrożony. - W tym wypadku z czymś takim nie mamy do czynienia - zauważył.

Ocenił, że można wskazać dwa wydarzenia, które "uzasadniałyby tę rozpacz i chaos treściowy troszkę w wystąpieniu" Morawieckiego. - Jedno to Trzaskowski, o którym mówiłem, a drugie to wotum nieufności dla ministra (zdrowia Łukasza) Szumowskiego, który jest już od kilku tygodni w ogniu krytyki i to wotum miałoby być rozstrzygane dziś wieczorem. Premier najzwyczajniej postanowił przejąć inicjatywę i trochę rozpaczliwą emocją zepsuł cały efekt, bo można było to wystąpienie – jak sądzę – utrzymać w spokojniejszym tonie i nie mieszać wszystkiego ze wszystkim i można to było zręczniej rozegrać od strony czasowej - mówił dziennikarz RMF FM.