Jak media ogłaszają wyborcze wyniki i dlaczego jest to w tym roku trudniejsze

Po wyborach 3 listopada w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się liczenie oddanych głosów. Wiadome było, że pierwszej nocy oraz w kolejnych dniach nie zostaną przedstawione żadne pewne liczby. Mimo to media wcześniej są w stanie przedstawić, kto wygrał w kilku lub w większości stanów. Dlaczego? Wyjaśniono to na łamach amerykańskiego serwisu informacyjnego VOX.

Dziennikarze VOX przypominają, że od dziesięcioleci agencje prasowe takie jak Associated Press i nadawcy, jak NBC News i CNN, przedstawiają zwycięzców wyborów prezydenckich w poszczególnych stanach, zanim zostaną przeliczone wszystkie głosy. Według VOX dotychczasowa dokładność mediów była niemal wzorowa, jednak w niektórych rzadkich przypadkach przewidywania mogą być znacznie chybione.

Prawdopodobnie najbardziej pracochłonna operacja przewidywania wyborczych wyników jest prowadzona przez agencję Associated Press. AP zatrudnia ponad cztery tysiące osób (freelancerów zatrudnionych specjalnie do tego zadania) i wysyła ​​ich do okręgowych centrów wyborczych.