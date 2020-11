Europejscy przywódcy rozmawiają już z Bidenem. Wśród tematów NATO i klimat

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali we wtorek telefonicznie z prezydentem elektem USA Joe Bidenem. W rozmowie z Merkel podkreślono wagę sojuszu transatlantyckiego, a z Macronem - sprawy klimatu. We wtorek Joe Biden rozmawiał także z premierami Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady - Borisem Johnsonem, Michealem Martinem i Justinem Trudeau.

- Przedyskutowali oni bliskie i mające długą historię stosunki między naszymi krajami i zobowiązali się do rozwijania tego partnerstwa w nadchodzących latach, w takich dziedzinach jak handel i bezpieczeństwo, w tym poprzez NATO - oświadczył rzecznik Johnsona. Poinformował on także, że Johnson zaprosił Bidena na szczyt klimatyczny COP26, który w przyszłym roku ma się odbyć w Glasgow, a także, że ma nadzieję zobaczyć się z nim osobiście, w tym w trakcie szczytu G7 w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii.

Wątpliwości wokół projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym

Na dodatek Biden ostrzegał, że umowa o wolnym handlu z Wielką Brytanią nie będzie możliwa, jeśli brytyjski rząd będzie próbował podważyć porozumienie wielkopiątkowe z 1998 roku, kończące konflikt w Irlandii Północnej, a zdaniem krytyków, do tego może prowadzić projekt ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, nad którym obecnie pracuje parlament w Londynie.

Temat możliwego podważenia porozumienia wielkopiątkowego pojawił się również w rozmowie Joe Bidena z premierem Irlandii Micheálem Martinem. "Odbyłem ciepłą i zajmującą rozmowę z prezydentem elektem USA Joe Bidenem. Przynosi on ogromną wiedzę i zrozumienie swojej nowej roli i ma wielką miłość do swojego irlandzkiego pochodzenia. Podkreślił swoje zaangażowanie w porozumienie wielkopiątkowe i mówiliśmy o znaczeniu multilateralizmu" - napisał na Twitterze Martin.

Merkel i Macron gratulują Bidenowi zwycięstwa

Prezydent Francji również pogratulował Bidenowi zwycięstwa i wezwał go do "wspólnego działania" w "stawianiu czoła obecnym wyzwaniom" - przekazał Pałac Elizejski. Macron zapewnił przyszłego 46. prezydenta USA, że jest gotowy do współpracy w walce ze skutkami zmiany klimatu, w sferze zdrowia oraz w walce z terroryzmem.