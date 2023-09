"Dość kłótni, do przodu!". Trzecia Droga odsłoniła karty

Trzecia Droga na konwencji wyborczej w Katowicach przedstawiła kandydatów w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 ogłosili też hasło wyborcze - "Dość kłótni, do przodu!".

W sobotę Trzecia Droga zorganizowała w Katowicach konwencję wyborczą, podczas której zaprezentowała hasło wyborcze. Brzmi ono "Dość kłótni, do przodu!".

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia, ogłaszając nazwiska kandydatów Trzeciej Drogi na listach wyborczych, zapowiedział "transfuzję świeżej krwi". - Tak, jasne, u nas na listach też są ludzie doświadczeni w polityce, ale tacy, co do których nie możecie mieć wątpliwości. Oni zapracowali na swój znak jakości - mówił polityk.

Na listach Trzeciej Drogi znajdą się dotychczasowi parlamentarzyści Polski 2050 - Mirosław Suchoń, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha, Michał Gramatyka, Tomasz Zimoch czy Paweł Zalewski.

- Moją ambicją i celem było doprowadzenie Polski do miejsca, gdzie decyzje o sprawach ważnych dla nas wszystkich podejmować będą ci, których dziś PiS głosu pozbawia. Wszystkich pogardzanych przez PiS środowisk - mówił Hołownia. Zapowiedział, że na listach Trzeciej Drogi znajdą się przedsiębiorcy. Wymienił przy tym nazwiska Ewy Szedler, Elżbiety Burkiewicz i Cezarego Brymory.

Szymon Hołownia przedstawia kandydatów Polski 2050 na listach wyborczych Trzeciej Drogi TVN24

- Będą osoby z niepełnosprawnościami. Będzie Łukasz Krasoń, będzie Mateusz Majkut. Ich głos musi być wreszcie słyszalny. Żadna Straż Marszałkowska nie może ich przeganiać z miejsca, gdzie decydują się ich losy - mówił Hołownia.

- Chcecie młodych w polityce? To macie. Najmłodsza jedynka w Polsce, Adam Gomoła, 24 lata, z Opola - przedstawiał kolejnego kandydata lider Polski 2050.

Jak przekazał, na listach wyborczych znajdą się też przedstawiciele służb mundurowych. - Generał Mirosław Różański, strażak ochotnik, nie tylko samorządowiec Maciej Żywno. - To wielki dla mnie honor i zaszczyt móc to ogłosić, że do naszej drużyny dołączył legendarny żołnierz, weteran misji w Iraku i Afganistanie. Człowiek, który rzeczywiście ryzykował swoje życie dla Rzeczpospolitej. Dziś pisarz, trener, ktoś, kto na likwidacji zagrożenia terrorystycznego zna się, jak mało kto. Paweł Mateńczuk "Naval" będzie kandydatem Trzeciej Drogi z okręgu nowosądeckiego - zapowiedział Hołownia.

- Doskonale wiemy, że dziś musimy zatrzymać nie tylko PiS, ale i Konfederację, dlatego na ostatnim miejscu naszej listy w Warszawie znajdzie się senny koszmar Sławomira Mentzena, Ryszard Petru - oświadczył polityk. Dodał, że Petru "wstępuje do Polski 2050".

Hołownia: na liście Trzeciej Drogi w Warszawie znajdzie się senny koszmar Sławomira Mentzena TVN24

Kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego na listach Trzeciej Drogi ogłosił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, na ostatnim miejscu w Gdyni znajdzie się poseł Artur Dziambor (Wolnościowcy, wcześniej Konfederacja).

Artur Dziambor na listach Trzeciej Drogi TVN24

Hołownia: Trzecia Droga to nie fabryka przedwyborczej kiełbaski

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział podczas konwencji, że Trzecia Droga to gwarancja, "to nie puste obiecanki, to nie przedwyborcze pitu, pitu, to nie fabryka przedwyborczej kiełbaski, którą będziemy rozrzucać przed naszymi wyborcami".

- Tego wszystkiego mieliśmy już dość przez ostatnich 30 lat - podkreślił Hołownia.

- Czy tylko ja mam czasem wrażenie, będąc w tej polityce jednak w końcu od niedawna, że stało się z naszą polityką coś dziwnego. Politycy jakby żywili się krwią i energią obywateli, zabierali im ją, żeby sami budować swoje poparcie, swój dobrostan, swoje życie - zaznaczył lider Polski 2050.

Jak mówił, "dzisiaj tutaj, w Katowicach chcemy wam pokazać i dowieść, że polityka może być inna, że ludzie z politycznym doświadczeniem mogą połączyć siły z tymi, którzy na tej sceny, na scenie wyborów staną po raz pierwszy zaprosić Polki i Polaków do tego, żeby za tych dokładnie 6 tygodni dali szansę Trzeciej Drodze, bo tylko ona z dostępnych dróg prowadzi w przyszłość, a nie w przeszłość".

Kosiniak-Kamysz: pokolenie 40-latków jest gotowe do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "na tej wspólnej drodze nie będzie kiełbasy wyborczej, ale są tacy, co o dobrą żywność w Polsce zadbają". - My się na tym znamy, jako PSL, wybraliście najlepszych koalicjantów na świecie dla bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa Polek i Polaków, dla tego co jest naszą wartością największą - powiedział Kosiniak-Kamysz, zwracając się do Hołowni.

- W obliczu tej nienawistnej wojny, nie tylko wojny, która jest za naszymi granicami, ale tej wojny domowej, politycznej wojny domowej sprowadzenia polityki do rynsztoka, utytłania się w brudzie, w nienawiści i w chamstwie jesteśmy wszyscy jak siedzimy, wszyscy w Polsce, wszyscy ludzie dobrej woli, jesteśmy Polsce bardzo potrzebni. Musimy wygrać te wybory, musimy przywrócić poczucie wspólnoty narodowej, musimy to zrobić bo, kto jak nie my? - zaznaczył szef ludowców.

- Dziś pokolenie 40-latków jest gotowe do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Możecie w tych wyborach, macie wielką szansę w tych wyborach zdecydować i nie musicie wybierać czy będziecie decydować sercem czy rozumem, zdecydujecie - wierzę w to głęboko - i sercem i rozumem - dodał Kosiniak-Kamysz.

