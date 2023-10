Wybory 2023. Kto w okręgu tatrzańskim powalczy o mandat posła

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 14

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 14

Numer jeden to Urszula Nowogórska , jedyna posłanka PSL z tego okręgu. Jeśli Trzecia Droga przekroczy próg wyborczy, to ma szansę na reelekcję. Na drugim miejscu listy jest Marcin Ratułowski , od czterech lat burmistrz Czarnego Dunajca. Startował z własnego komitetu wyborczego. Czarnym koniem może okazać się natomiast startujący z ostatniego miejsca Paweł Mateńczuk ps. Naval. To były żołnierz GROM, uczestnik wielu misji antyterrorystycznych w Iraku i Afganistanie. Po zakończeniu kariery wojskowej rozpoczął telewizyjną. Był prowadzącym program "Ekspedycja – odkrywcy drugiej natury" w Discovery, współpracował także z Polsat Sport.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 14

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 14

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 14

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 14

Smarduch to młoda wiceprzewodnicząca małopolskiej PO. Jest analityczką finansową, pochodzi z Łopusznej, a jej rodzina mieszkała po sąsiedzku i przyjaźniła się z ks. Józefem Tischnerem. Jej ojciec, Jan Smarduch, jest od lat wójtem gminy Nowy Targ. Sama Smarduch przez ostatnie lata była bardzo aktywna, odbudowała nieco struktury PO na Podhalu, a partia postawiła na liście na młode, za to związane z regionem, niekoniecznie z samą partią nazwiska. Numery dwa i trzy to Piotr Lachowicz i Elżbieta Ruchała. Ruchała to adwokatka prowadząca kancelarię w Nowym Sączu. Lachowicz jest radnym KO z sejmiku Małopolski. Każdy mandat powyżej raczej pewnej jedynki będzie dla KO na południu Małopolski sukcesem.