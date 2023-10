"Mówimy o tym, że pytania były dłuższe niż odpowiedzi, ale nie mówimy o tym, że to były pytania z tezą"

Mucha: premier był obrzydliwie agresywny

Posłanka zauważyła, że "mówimy o tym, że te pytania były dłuższe niż odpowiedzi, ale nie mówimy o tym, że to były pytania z tezą". - W każdym z tych pytań była teza, w niektórych była teza skandaliczna, bo na przykład była teza mówiąca o tym, że to, co powinna robić Rada Polityki Pieniężnej, to było robione w rządzie, więc to jest absolutnie skandaliczne, to, co się tam wydarzyło - przypomniała.