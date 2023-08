Sejm zdecyduje dziś o referendum. Najpierw debata, później głosowanie

czytaj dalej

W internecie rozgorzała dyskusja nad zasadnością udziału psów w wojskowej defiladzie we wtorek w związku z upałem, jaki panował w tym dniu. Jeszcze przed południem - jak mówiła w TVN24 podpułkownik Magdalena Busz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - nie było to pewne. W środę Dowództwo Generalne RSZ wydało w tej sprawie komunikat. Przekazano, że zwierzęta miały zapewnione miejsce do odpoczynku w cieniu, stały dostęp do wody, a temperatura asfaltu była stale monitorowana i przed samym przemarszem kilkukrotnie był on schładzany.