Marsz Miliona Serc w Warszawie. "To jest poczucie jakiegoś narodowego zrywu"

To nie jest marsz jednej czy drugiej partii politycznej, to jest marsz ludzi, którzy chcą zmiany, którzy chcą normalności, którzy chcą transparentności, chcą europejskości, i chcą przyzwoitości - mówił w "Faktach po Faktach" Tomasz Trela (Lewica), komentując jutrzejszy Marsz Miliona Serc. - Jechałem do was samochodem tutaj i na tej autostradzie dzisiaj to ja miałem wrażenie, że to jest jakieś poczucie narodowego zrywu, pozdrawiali się ludzie z samochodu, trąbili, błyskali sobie światłami, przekazywali sobie serduszka - dodał Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska).

W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc, zwołany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Organizatorzy liczą, że zgromadzą w stolicy milion osób. - Wszyscy muszą zobaczyć, że to idzie cała Polska, że wybory to jest starcie Polska kontra PiS - mówi o głównym przesłaniu marszu przewodniczący PO.

Niedzielny marsz będzie transmitowany w TVN24 i TVN24 GO, a także relacjonowany na żywo w tvn24.pl.

Arłukowicz: to jest poczucie jakiegoś narodowego zrywu

Pierwszy głos zabrał Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska). - Czekam na ten dzień już od wielu tygodni, zapraszamy naszych przyjaciół, wyborców, ale też zapraszamy wszystkich tych, którzy dotychczas z polityką nie mieli nic wspólnego, na ten ważny dzień, bo to będzie przełomowy dzień, to będzie historyczny dzień - powiedział, porównując swoje odczucia do tych, które miał podczas pierwszych częściowo wolnych wyborach do Sejmu w 1989 roku.

- To jest ważny dzień, dla nas wszystkich, i dla historii Polski, i dla przyszłości Polski - dodał.

Europoseł KO został zapytany o główny cel marszu. - Po odwagę, żeby pokazać ludziom, że nie są sami, po to żeby ludzie właśnie z tego małego Sianowa pod Koszalinem, o którym mówiłem, nie bali się tego, żeby widzieli, że nas jest dużo, że nas jest większość - odpowiedział. - Jechałem do was samochodem tutaj i na tej autostradzie dzisiaj to ja miałem wrażenie, że to jest poczucie jakiegoś narodowego zrywu, pozdrawiali się ludzie z samochodu, trąbili, błyskali sobie światłami, przekazywali sobie serduszka - dodał.

Trela: marsz pokaże zdolność opozycji do współrządzenia

Tomasz Trela (Lewica) również wybiera się na marsz. - Na ten marsz też czekałem, byłem 4 czerwca, będę jutro, dlatego, że 15 października musimy wygrać wybory. I podzielam pogląd, że to nie jest marsz jednej czy drugiej partii politycznej, to jest marsz ludzi, którzy chcą zmiany, którzy chcą normalności, którzy chcą transparentności, chcą europejskości, i chcą takiej przyzwoitości - stwierdził.

- Dlatego będziemy jutro w Warszawie, i mam nadzieję, że będzie nas - pewien jestem - że będzie nas mnóstwo, bo rozmawiam z przyjaciółmi, rozmawiam ze znajomymi w Łodzi, którzy się wybierają, grupują się. Nawet jadąc tutaj dostałem pytanie smsem, czy są jakieś gadżety na marsz - bo jadą grupki. Gadżet to gardło, dobra kondycja, siła i determinacja, bo tak naprawdę od jutra jest ta ostatnia prosta, ostatnie dwa tygodnie, gdzie musimy przycisnąć, dokręcić - dodał.

Bartosz Arłukowicz i Tomasz Trela w "Faktach po Faktach" TVN24

Według posła Lewicy marsz ma pokazać zdolność opozycji do współrządzenia po wyborach. - Ważny jest jeszcze jeden jutro obrazek, który będzie bardzo symboliczny. Po to idziemy jutro wszyscy, żeby było przekonanie, że po wygranych wyborach 15 października nie będzie czasu na żadne kluczenie, nie będzie dyskusji, czy będzie wspólny rząd, czy nie będzie. Będzie wspólny rząd. Jutro będzie tam Lewica, będą przedstawiciele Trzeciej Drogi, będzie Koalicja Obywatelska - powiedział.

- Bo dla naszych wyborców, a będą tam przecież sympatycy i wyborcy Lewicy, ważne jest to przekonanie i poczucie tej sprawczości, że my na pewno się dogadamy i na pewno wygramy - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks/ft

Źródło: TVN24