"Partia rządząca, która twierdzi, że Polska to kraina miodem i mlekiem płynąca, boi się konfrontacji z opozycją"

Leszczyna: to znaczy, że Donald Tusk szanuje wszystkich ludzi

- Przytłaczająca większość Polaków oczekuje debaty liderów dwóch największych partii politycznych - skomentowała Leszczyna. - To znaczy, że premier Donald Tusk szanuje wszystkich ludzi, szanuje wyborców nie tylko Koalicji Obywatelskiej czy szerzej demokratycznej opozycji, a szanuje wyborców PiS-u, czyli tych, którzy oglądają tylko telewizję publiczną, bo to nie jest przyjazna telewizja dla nas. I to jest eufemizm - skwitowała.

Jackowski: możliwość wypowiedzi Tuska na żywo może się okazać bardzo niewygodna dla obozu rządzącego

- Oczywiście społeczeństwo czuje, że ma do czynienia z pewnym jednostronnym przekazem, mówię o telewizji rządowej, i chciałoby konfrontacji na żywo, dla własnej ciekawości, żeby zobaczyć, jak na argumenty, które padają w telewizji publicznej, te tezy propagandowe, tak sformatowany przekaz, odpowiada sam obwiniony, czyli Donald Tusk - dodawał do tego Jackowski.

- Natomiast możliwość wypowiedzi na żywo może się okazać bardzo niewygodna dla obozu rządzącego, który do tej pory nie dopuszczał (Tuska do głosu - red.), że nigdy na żywo nie było żadnej jego wypowiedzi - mówił dalej.

Senator zapytał następnie, "kogo obóz władzy wystawi do tej debaty?". - Z punktu widzenia logiki politycznej, by się wydawało, że to powinien być Mateusz Morawiecki. Ale w świetle tego, że przecież doradzał Donaldowi Tuskowi jako członek jego Rady Gospodarczej, z punktu widzenia tego, że mówił w 2010 roku, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny i zrównać, no to byłaby to bardzo ciekawa dyskusja - przewidywał.