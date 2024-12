W skarpetce, plecaku i mieszkaniu. Ukrywał ponad pół kilograma narkotyków

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków Źródło: KRP IV Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków Źródło: KRP IV Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków Źródło: KRP IV

Policjanci z pionu kryminalnego wolskiej komendy uzyskali informację o tym, że jeden z mężczyzn może posiadać znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze wiedzieli również, że niedozwolone substancje mogą znajdować się w samochodzie marki Ford, którym się porusza. Kiedy zauważyli jadącego autem 41-latka, podjęli interwencję.

- Mężczyzna był zdenerwowany całą sytuacją. Policjanci przystąpili do przeszukania pojazdu. Kryminalni ujawnili torebki z zapięciem strunowym z zawartością poporcjowanych narkotyków. Część z nich była schowana w skarpetce w plecaku. W trakcie dalszych czynności podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli 150 torebek z zawartością substancji psychotropowych, wagi elektroniczne oraz gotówkę w kwocie ponad 11 tysięcy złotych - wskazała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjantka poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. - Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej. Na wniosek prokuratora decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowała Sulowska.

Czytaj też: W komórce lokatorskiej miał 28 kilogramów narkotyków

Ukrywał 28 kilogramów narkotyków w komórce lokatorskiej Źródło: KSP