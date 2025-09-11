Wojskowe ćwiczenia z udziałem śmigłowca na Woli Źródło: Kontakt24/ Kamil

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwsze zdjęcia zaczęły krążyć w mediach społecznościowych w środę. W czwartek informację o śmigłowcach otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Ul. Ordona, helikoptery z antyterrorystami, widać broń długą wystającą z helikopterów, dwa krążą ok. 4 minut w okolicy mojego bloku, jeden siada chwilę na ziemi za hangarem handlowym, trzeci wisi w powietrzu w oddali" - relacjonował czytelnik.

Akcja na Woli Źródło: Kontakt24/ Kamil

Na jednej z grup zrzeszających użytkowników Lotniska Babice czytamy, że chodzi o ćwiczenia wojskowe, które rozpoczęły się 8 września i potrwają do 12 września. "Nad Tarchominem będą realizowane ćwiczenia wojskowe" - zapowiadano.

Informację o ćwiczeniach wojskowych potwierdził nam rzecznik prasowy Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej mjr Tomasz Wiktorowicz. - Rzeczywiście, są to ćwiczenia. Śmigłowce można zauważyć nad Białołęką, Rembertowem, ale także nad Wolą czy Żoliborzem - poinformował. Jak dodał, w niektórych przypadkach nie ma potrzeby wcześniejszego zapowiadania tego typu wojskowych działań, tak było również w tym przypadku.

Śmigłowce nad Odolanami Śmigłowce nad Odolanami Źródło: TVN24 Śmigłowce nad Odolanami Źródło: TVN24 Śmigłowce nad Odolanami Źródło: TVN24