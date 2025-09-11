Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą

Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojskowe ćwiczenia z udziałem śmigłowca na Woli
Źródło: Kontakt24/ Kamil
W czwartek w Warszawie można usłyszeć i zobaczyć wojskowe śmigłowce, które krążą nad kilkoma dzielnicami. Wojsko uspokaja, że to tylko ćwiczenia.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwsze zdjęcia zaczęły krążyć w mediach społecznościowych w środę. W czwartek informację o śmigłowcach otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Ul. Ordona, helikoptery z antyterrorystami, widać broń długą wystającą z helikopterów, dwa krążą ok. 4 minut w okolicy mojego bloku, jeden siada chwilę na ziemi za hangarem handlowym, trzeci wisi w powietrzu w oddali" - relacjonował czytelnik.

Akcja służb na Woli
Akcja na Woli
Źródło: Kontakt24/ Kamil

Na jednej z grup zrzeszających użytkowników Lotniska Babice czytamy, że chodzi o ćwiczenia wojskowe, które rozpoczęły się 8 września i potrwają do 12 września. "Nad Tarchominem będą realizowane ćwiczenia wojskowe" - zapowiadano.

Informację o ćwiczeniach wojskowych potwierdził nam rzecznik prasowy Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej mjr Tomasz Wiktorowicz. - Rzeczywiście, są to ćwiczenia. Śmigłowce można zauważyć nad Białołęką, Rembertowem, ale także nad Wolą czy Żoliborzem - poinformował. Jak dodał, w niektórych przypadkach nie ma potrzeby wcześniejszego zapowiadania tego typu wojskowych działań, tak było również w tym przypadku.

Śmigłowce nad Odolanami
Śmigłowce nad Odolanami
Śmigłowce nad Odolanami
Źródło: TVN24
Śmigłowce nad Odolanami
Śmigłowce nad Odolanami
Źródło: TVN24
Śmigłowce nad Odolanami
Śmigłowce nad Odolanami
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: Kontakt 24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Kamil

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieWojsko
Czytaj także:
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
Śródmieście
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
Wilanów
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
Śródmieście
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Wola
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
Mokotów
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Warszawa ma demograficzny problem, ale chce więcej mieszkań
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki