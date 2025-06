Dwa tygodnie prac tramwajarzy na Młynarskiej. Składy pojadą objazdami

Tramwaj wjechał na nowe torowisko na Stegnach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na Młynarskiej i Obozowej. Utrudnienia związane z remontem potrwają dwa tygodnie.

Prace tramwajarzy będą miały wpływ na drogową organizację ruchu. Dodatkowo kierowcy muszą liczyć się także z robotami na skrzyżowaniu Młynarskiej z Wolską i aleją "Solidarności", gdzie likwidowane są przejścia podziemne.

Trasy zmienią tramwaje linii 20 , 23 i 24 oraz autobusy autobusy linii 129 , 184, 197, 201, N42, N45, N95 . Uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa (linia Z23 ).

Tego lata pasażerów czeka długa lista zmian w kursowaniu tramwajów. W kilku miejscach toczą się nowe inwestycje oraz remonty istniejących tras.

Prace na Młynarskiej rozpoczną się w sobotę 28 czerwca. Obejmą niemal 300 metrów toru pojedynczego na odcinku między ulicami Długosza i Ostroroga. Tramwajarze tłumaczą, że są one konieczne z uwagi na zużycie szyn na łuku. "Po ich zakończeniu poprawi się komfort przejazdu ulicą Młynarską. W tej chwili obowiązuje tu ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę, które zostanie zniesione po wymianie szyn" - zapowiadają w komunikacie.

Po wymianie torowiska, konieczne będzie odtworzenie zabudowy asfaltowej. "Roboty będą wiązać się ze zwiększonym hałasem - prace na nocnej zmiennie będą ograniczone do koniecznego minimum" - podkreślają Tramwaje Warszawskie.

Jednocześnie, w terminie od 28 do 30 czerwca, planowana jest wymiana zwrotnic na skrzyżowaniu Wolskiej i Młynarskiej. W tym czasie tramwaje na ulicy Wolskiej będą kursowały normalnie.

Mieszkańcy muszą liczyć się także ze zmianami w organizacji ruchu drogowego, ponieważ remont tramwajarzy zamierza wykorzystać firma Skanska. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przebuduje ona skrzyżowanie Młynarskiej z Wolską i aleją "Solidarności". W ramach prac powstaną nowe chodniki, zieleń i naziemne przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów. Wykonawca zlikwiduje zejścia do przejścia podziemnego.

Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów

W trakcie remontu tramwaje nie będą jeździły ulicą Młynarską i Obozową między Zajezdnią Wola a pętlą Koło. Swoje trasy zmienią tramwaje linii 20, 23 i 24.

"Linia 20 z Żerania dojedzie w okolice stacji metra Płocka, do przystanku Rogalińska na ulicy Skierniewickiej, a w stronę Żerania wyruszy z przystanku Zajezdnia Wola na Wolskiej. Trasa linii 23 od strony Czynszowej zostanie skrócona do skrzyżowania alei 'Solidarności' z ulicą Okopową, podobnie jak linii 24 od strony Gocławka" - czytamy w komunikacie TW.

Tramwaje linii 11 będą kursowały na wydłużonej trasie między Nowym Bemowem a Sielcami. Dodatkowo wydłużona zostanie trasa nowej linii 19. Jej tramwaje nie zakończą kursów na pętli Nowe Bemowo, tylko pojadą dalej ulicą Powstańców Śląskich, Radiową, Dywizjonu 303 do pętli Koło. Na trasę wyjadą tramwaje linii 70, które dowiozą pasażerów z Boernerowa do pętli Koło.

Pasażerowie będą mogli korzystać z komunikacji zastępczej. Uruchomiona zostanie linia autobusowa Z23. Jej kursy będą realizowane między Kołem (przystanek Koło 03) a skrzyżowaniem alei "Solidarności" i Okopowej (przystanek Okopowa 05).

W kierunku Okopowej autobusy linii Z23 pojadą ulicami: Księcia Janusza, Obozową, Płocką, Górczewską, Leszno, Okopową. Natomiast trasa w kierunku Ko prowadzi przez: Okopową, Leszno, Młynarską, Obozową, Ciołka, Newelską i Księcia Janusza.

Dodatkowo swoje trasy zmienią autobusy linii 129, 184, 197, 201 i nocne N42, N45, N95.

Utrudnienia w ruchu na Młynarskiej

Podczas pierwszego etapu prac tramwajarzy na remontowanym odcinku Młynarskiej będzie obowiązywać jeden kierunek ruchu. Kierowcy pojadą tylko w stronę alei Prymasa Tysiąclecia. "Objazd do centrum poprowadzi ulicą Płocką. Wyjeżdżający z ulic: Wierzynka, Młynarskiej od strony cmentarza i Ostroroga skręcą tylko w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo zostanie dla nich wprowadzona możliwość skrętu w lewo z Obozowej w Płocką.

Natomiast w drugim etapie będą pracować przy skrzyżowaniu Obozowej z Młynarską. Kierowcy. W tym czasie kierowcy przejadą Obozową, ale wyjazd z Młynarskiej od strony cmentarza będzie możliwy wyłącznie w prawo.

Roboty na torowisku mają zakończyć się w połowie lipca, ale tramwaje wrócą na Młynarską i Obozową jeszcze przed połową miesiąca.

Utrudnienia na Młynarskiej Źródło: Urząd m.st. Warszawy

W związku z robotami drogowców, w sobotę 28 czerwca zamknięty zostanie wjazd z Młynarskiej na skrzyżowanie z Wolską i aleją "Solidarności". Wjazd na Młynarską z Górczewskiej będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców dojeżdżających do posesji, ale od wysokości budynku pod numerem 11 droga będzie już całkowicie zamknięta. Aby ominąć wyłączony z ruchu odcinek, należy kierować się ulicami: Leszno i Okopową do alei "Solidarności" lub Wolską i Płocką do Górczewskiej.

Drogowcy wygrodzą na jezdni Wolskiej w stronę centrum pas do skrętu w lewo w Młynarską. Z kolei na nitce w przeciwnym kierunku zamknięte będą dwa pasy: prawy i środkowy na odcinku od przystanku autobusowego do ulicy Staszica. Oznacza to, że jadący w kierunku Bemowa będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas.

Roboty drogowe również mają zakończyć się w połowie lipca.

Tramwajarze remontują na potęgę

Lista tramwajowych utrudnień dla pasażerów jest tego lata wyjątkowo długa. Pod koniec czerwca Pod koniec czerwca rozpocznie się remont torowiska wraz z siecią trakcyjną na ulicy Słomińskiego. Prace obejmą trzykilometrowy odcinek. Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na trzy miesiące, będą też zmiany dla kierowców. Początek prac w sobotę, 28 czerwca.

Tramwajarze pracują także przy przebudowie torowiska na Marszałkowskiej. W lipcu rusza spektakularna przebudowa węzła rozjazdowego na placu Zawiszy.

Sporo dzieje się także w związku z budową nowej linii z Dworca Zachodniego do Wilanowa. Od początku czerwca pasażerowie nie mają możliwości dojazdu tramwajem do pętli P+R aleja Krakowska. Na ten odcinek powrócą one dopiero jesienią. Zanim to jednak nastąpi, w sierpniu tramwajarze zlikwidują nakładkę torową na wysokości Och-Teatru, dzięki której składy mogą zawracać w kierunku Śródmieścia i Pragi. Chcą wykorzystać moment i wyremontować torowisko w ciągu ulicy Grójeckiej. Zatem trasa z centrum skróci się jeszcze bardziej - do placu Narutowicza.

Na Mokotowie toczą się prace przy budowie nowego odcinka torowiska na Rakowieckiej. Jednocześnie tramwajarze mają zaplanowane remonty sieci trakcyjnej w alei Niepodległości. Od sierpnia wstrzymany zostanie ruch tramwajów pomiędzy przystankami Nowowiejska i Kielecka, a następnie Woronicza.

Harmonogram robót Tramwajów Warszawskich na rok 2025 obejmuje łącznie 34 zadania remontowe i blisko 10 kilometrów toru pojedynczego.

