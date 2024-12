Pożar koparki pracującej przy wyburzaniu zabytkowej kamienicy

Pożar koparki przy ulicy Łuckiej Źródło: Kontakt24

Pierwszą informację oraz nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Młodszy brygadier Janusz Maciejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazał, że informacja o pożarze wpłynęła około godziny 5.30.

- Przed naszym przyjazdem na miejscu zdarzenia była już policja. Pożar objął kabinę oraz część silnika koparki. Podano dwa prądy wody. Brak osób poszkodowanych - poinformował strażak. - Po ugaszeniu koparka została przekazana właścicielowi. Straty wyceniono na około 200 tysięcy złotych - dodał Maciejewski.

Nielegalna rozbiórka

Kamienica przy ulicy Łuckiej 8 zniknęła z rejestru zabytków decyzją generalnego konserwatora zabytków. To efekt działań właściciela, który dążył do wykreślenia obiektu z rejestru i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dającego do tego podstawy. Społecznicy oraz władze Woli uznali tę decyzję za niezrozumiałą i wnioskowali do mazowieckiego konserwatora zabytków o ponowne objęcie ochroną części nieruchomości.

Budynek przy ulicy Łuckiej 8 to najstarsza czynszówka na Woli. Historia kamienicy Abrama Włodawera sięga XIX wieku. Zbudowano ją w 1878 roku. Jako jedna z nielicznych w tej części miasta przetrwała tragedię II wojny światowej.

W sobotę, kiedy rozpoczęła się rozbiórka kamienicy, na miejscu pojawił się inspektor nadzoru budowalnego, który nakazał wstrzymanie prac. W poniedziałek ta decyzja została zignorowana i rozbiórkę dokończono. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powiadomił o sprawie prokuraturę.

Nielegalna rozbiórka najstarszej czynszówki na Woli Pozostałości kamienicy przy Łuckiej 8 Źródło: Krzysztof Strzałkowski / x.com Pozostałości kamienicy przy Łuckiej 8 Źródło: Krzysztof Strzałkowski / x.com Pozostałości kamienicy przy Łuckiej 8 Źródło: Krzysztof Strzałkowski / x.com Fragmenty rozebranego budynku spadły na chodnik Źródło: UD Wola Rozbiórka najstarszej czynszówki na Woli Źródło: Urząd Dzielnicy Wola Rozbiórka najstarszej czynszówki na Woli Źródło: Urząd Dzielnicy Wola Rozbiórka najstarszej czynszówki na Woli Źródło: Urząd Dzielnicy Wola