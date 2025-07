Jest wydeptana ścieżka, będą schody

Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II Źródło: ZDM Warszawa Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II Źródło: ZDM Warszawa Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II Źródło: ZDM Warszawa Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II Źródło: ZDM Warszawa Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II Źródło: ZDM Warszawa

Rondo Himilsbacha zyska piesze połączenie z aleją Jana Pawła II. Trwa przetarg, który wyłoni projektanta i wykonawcę nowych schodów. Te – w zależności od możliwości – powstaną wzdłuż bocznej ściany przyczółka wiaduktu lub poprowadzą do przejścia przez ulicę Parysowską.

Projekt "warty realizacji"

Rondo Himilsbacha znajduje się na skrzyżowaniu wspomnianej Parysowskiej z ulicą Kłopot, po zachodniej stronie wiaduktu w al. Jana Pawła II. "Budowa łączących obie drogi schodów to pomysł mieszkańca w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt nie został, co prawda, wybrany w głosowaniu. Uznaliśmy jednak, że jest warty realizacji" - podkreślił w Komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Jak napisali drogowcy, dowodem na potrzebę pieszego połączenia w tym miejscu jest utarty szlak na skarpie między ulicą Parysowką a wiaduktem w alei Jana Pawła II. "Jest to jednak szlak niewygodny, a w pewnych warunkach – np. po deszczu – może być nawet niebezpieczny. W teorii na wiadukt od ronda prowadzi chodnik wzdłuż ulicy Parysowkiej. To jednak dodatkowe 200 metrów do przejścia i do tego pod górę. Dla pieszego to nie tak mała odległość" - zaznaczył ZDM.

Innym rozwiązaniem są schody po wschodniej stronie wiaduktu, położone przy rondzie Maklakiewicza. W tym przypadku odległość do nich jest już mniejsza, od ronda dzieli je około 70 metrów. Jest jednak kolejny problem. Wchodząc na wiadukt z tamtej strony, przejść na jego drugą stronę można dopiero przy ulicy Rydygiera. Natomiast idąc po zachodniej stronie wiaduktu od strony Żoliborza, nie ma już jak dojść do łącznika z ulicą Parysowską, żeby dostać się do ronda.

"Ułatwi i skróci dojście do wiaduktu"

"Zaprojektowanie i budowa schodów jest odpowiedzią na potrzebę zasygnalizowaną przez mieszkańców. Zdecydowanie ułatwi i skróci dojście do wiaduktu mieszkańcom pobliskiego osiedla. Z kolei dla pieszych idących od strony Żoliborza – dojście do ronda" - zaznaczył Zarząd Dróg Miejskich.

W przetargu drogowcy otrzymali trzy oferty – od firm Strabag, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty oraz PRO-FORM. Ich oferty opiewają odpowiednio na – 684 581,10 zł, 998 105,58 zł oraz 2 091 000 zł. "Propozycje będą przez nas dokładnie analizowane. Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć, to wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 485 dni na realizację zadania" - przekazał ZDM.

