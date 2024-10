"Potrącił mężczyznę z ogromną siłą". Pieszy w stanie krytycznym, kierowca uciekł

W środę rano przy rondzie Tybetu na Woli doszło do potrącenia pieszego. 47-letni mężczyzna, z poważnymi obrażeniami, został zabrany do szpitala. Sprawca wypadku uciekł.

O zdarzeniu dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Z jego ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego potrącił 47-letniego mężczyznę. Pieszy odniósł bardzo poważne obrażenia, był w stanie zagrażającym życiu. - Kierujący uciekł z miejsca wypadku, próbował gonić go świadek zdarzenia - relacjonował Węgrzynowicz.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie ranny trafił do szpitala karetką, która szybko pojawiła się na miejscu wypadku.

Do wypadku doszło przy rondzie Tybetu | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Policja apeluje do świadków zdarzenia

Jak mówił na antenie TVN24 rzecznik stołecznej policji podinspektor Robert Szumiata, 47-latek przechodził przez ulicę na zielonym świetle. - Nagle został potrącony przez samochód typu SUV koloru ciemnego. Tyle wiemy na tę chwilę - poinformował Szumiata. - Zwracamy się do wszystkich świadków tego zdarzenia, aby kontaktowali się z nami, dzwonili do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i informowali o tym, co widzieli – zaapelował.