O każdej porze dnia i nocy zarezerwujesz tu książkę. Multimedialny bibliotekomat stanął na Woli

Wolska biblioteka wzbogaciła się o multimedialny infokiosk. Urządzenie z dużym ekranem dotykowym stanęło przed wejściem. Umożliwia przeglądanie oferty, rezerwację książek i dostęp do aktualności. Wkrótce uruchomiona ma być też opcja zdalnego zakładania kont nowych czytelników.

Wolski ratusz przekazał, że urządzenie jest pierwszym bibliotekomatem w stolicy. Mieszkańcy znajdą go przed wejściem do Biblioteki Publicznej w alei Solidarności 90. Infokiosk wyposażony jest w duży, dotykowy ekran i wyglądem przypomina biletomat. Dzięki niemu każdy mieszkaniec może przejrzeć ofertę biblioteki i sprawdzić, czy interesująca go pozycja jest dostępna.