W ostatnich dniach policjanci z zespołu poszukiwań z wolskiej komendy prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymanie poszukiwanych i ściganych listami gończymi.
- Kryminalni próbowali namierzyć 51-letniego mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi, w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze czterech lat za przestępstwo wzięcia zakładnika oraz w celu tymczasowego aresztowania na 30 dni w związku z przestępstwem oszustwa - poinformowała rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.
Policjanci z zespołu ds. poszukiwań namierzyli miejsce, gdzie poszukiwany przebywał. Zorganizowali akcję i zatrzymali 51-latka. - Ten był zaskoczony takim obrotem sprawy, bowiem ukrywał się pod innym nazwiskiem i liczył, że uniknie odpowiedzialności. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji poszukiwany trafił do zakładu karnego, w celu odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności - podsumowała nadkomisarz Sulowska.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV