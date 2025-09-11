Logo TVN Warszawa
Wola

Poszukiwany za wzięcie zakładnika i oszustwo ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem

Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Ukrywał się pod Warszawą pod zmienionym nazwiskiem
Źródło: KRP Warszawa IV
W ręce policjantów z warszawskiej Woli wpadł mężczyzna poszukiwany dwoma listami gończymi. 51-latek był zaskoczony, gdy funkcjonariusze zatrzymali go pod Warszawą, gdzie ukrywał się pod innym nazwiskiem. Odpowie za wzięcie zakładnika i oszustwo.

W ostatnich dniach policjanci z zespołu poszukiwań z wolskiej komendy prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymanie poszukiwanych i ściganych listami gończymi.

- Kryminalni próbowali namierzyć 51-letniego mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi, w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze czterech lat za przestępstwo wzięcia zakładnika oraz w celu tymczasowego aresztowania na 30 dni w związku z przestępstwem oszustwa - poinformowała rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Źródło: KRP Warszawa IV

Policjanci z zespołu ds. poszukiwań namierzyli miejsce, gdzie poszukiwany przebywał. Zorganizowali akcję i zatrzymali 51-latka. - Ten był zaskoczony takim obrotem sprawy, bowiem ukrywał się pod innym nazwiskiem i liczył, że uniknie odpowiedzialności. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji poszukiwany trafił do zakładu karnego, w celu odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności - podsumowała nadkomisarz Sulowska.

Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Źródło: KRP Warszawa IV

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

PolicjaPrzestępczość w Warszawie
