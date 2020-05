Na środku jezdni, za metalowym płotem. Winda ewakuacyjna bez dostępu

Więcej niż winda

Jak tłumaczy Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra, winda jest przeznaczona dla służb ratowniczych. Od pozostałych dźwigów na stacji różni się tym, że łączy wszystkie poziomy - nie wymaga przesiadki na poziomie antresoli. Jest też przystosowana do przewozu noszy, a jej szyb ma hermetyczne drzwi. W sytuacji zadymienia wtłaczane jest do niego powietrze, by ratownicy mogli zjechać w przestrzeń niezadymioną i przygotować się do akcji.

Podobna winda musi być na każdej stacji metra. I rzeczywiście, można taką znaleźć na przykład na rondzie ONZ. Tu też stoi na pasie między jezdniami. Ale obok jest chodnik, a korzystać mogą z niej także pasażerowie. Na Młynowie jest inaczej. - Winda pomiędzy poziomem 0 i -1 (między terenem a antresolą - red.) nie jest urządzeniem ogólnodostępnym, dla pasażerów. Jest przeznaczona dla ekip ratowniczych w sytuacji zagrożenia. W chwili, gdy do akcji muszą wkroczyć ekipy ratownicze, wówczas mają one możliwość uruchomienia jej z powierzchni terenu – przekazuje rzeczniczka. I dodaje: - Analogiczne rozwiązanie dla windy ratowniczej jest wprowadzone na przykład na stacji Dworzec Wileński.

Ale dostęp do windy usytuowanej między jezdniami Targowej jest dużo łatwiejszy. Owszem, odbywa się przez trawnik, ale wóz strażacki czy karetka mogą podjechać pod same drzwi. Na Woli to niemożliwe - ekipy ratownicze do pokonania będą miały bowiem płot. Można sobie wyobrazić, że wyposażeni w sprzęt strażacy sobie z nim poradzą, choć stracą na to cenny czas. Ale ekipa karetki z noszami do windy się nie dostanie, chyba że przełoży je nad ogrodzeniem lub zdecyduje się na staranowanie ogrodzenia.