Karambol sześciu aut, trzy osoby ranne. Nagranie

Nagranie z momentu zderzenia sześciu aut we Włochach Źródło: tvnwarszawa.pl

Trzy osoby trafiły do szpitala po karambolu we Włochach, w którym brało udział sześć samochodów osobowych. Nasz reporter dotarł do nagrania wypadku.

Do karambolu doszło po godzinie 11 na skrzyżowaniu ulicy Komitetu Obrony Robotników z aleją Krakowską. - W auta stojące przed sygnalizacją świetlną na ulicy KOR uderzył kierowca bmw - dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz.

Na nagraniu z chwili wypadku widzimy, że kilka aut dojeżdża spokojnie do skrzyżowania, zatrzymując się na czerwonym świetle. Po chwili w jeden z pojazdów, stojących na środkowym pasie jezdni, uderzają dwa inne auta, spychając go dodatkowo na poprzedzający go samochód. Na nagraniu nie widać wcześniejszego momentu, tego, w którym w te auta uderza bmw.

Jak przekazał nam podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że w zderzeniu uczestniczyło łącznie sześć pojazdów: bmw, dacia, renault, volvo, nissan i mazda. - Trzy osoby zostały zabrane do szpitala. Policjanci przebadali kierujących pod kątem trzeźwości. Byli trzeźwi - zaznaczył.

Na miejscu pracowały cztery załogi pogotowia ratunkowego, straż pożarna oraz policja. Początkowo były duże utrudnienia w ruchu. - Przejazd ulicą Komitetu Obrony Robotników od skrzyżowania ze Żwirki i Wigury do alei Krakowskiej był całkowicie zablokowany - powiedział podkom. Markiewicz.