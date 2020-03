"A ogon został podbity i stał jak wielki krzyż na skarpie". 40 lat po katastrofie na Okęciu

Jerzy Jóźwik: - Kto wie, co by się wydarzyło, gdyby kapitan w ostatniej sekundzie nie zmienił kursu? Gdyby ten samolot nie zszedł z toru, z nas pewnie nic by nie zostało.

Anna Jantar, drużyna bokserska, zdolni studenci

Wreszcie, przed godziną 21 czasu lokalnego, pasażerowie wchodzą na pokład. Wśród nich uwielbiana w Polsce 30-letnia wtedy piosenkarka Anna Jantar-Kukulska. I jeszcze na przykład szóstka studentów - wracają z obrad Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Ekonomicznych. I 22-osobowa drużyna sportowców - to amerykańscy bokserzy, którzy lecą do Polski na mecz. Fotele zajmuje również kilku Niemców z NRD i kilku obywateli ZSRR.

Kapitan

Huk jakiś inny

Nikt nie panikuje. Awarie lampki kontrolnej pokazujące fakt prawidłowego wysunięcia i zablokowania podwozia zdarzały się już wcześniej. Piloci wiedzieli, co robić w takich sytuacjach. Pierwszym rozwiązaniem było przelecenie nisko nad wieżą lotniska. Któryś z kontrolerów wypatrywał w tym czasie, czy podwozie jest prawidłowo wysunięte. Albo podwyższą pułap, a mechanik pokładowy sprawdza instalacje, na co zdecydował się Lipowczan zwiększając ciąg silników.

Pikował na schronisko

Nagle wszyscy na chwilę się zatrzymują. Dosłownie nad ich budynkiem przelatuje samolot. Nagle przechyla się, o metry omijając schronisko. Spada. Skrzydło przechyla się w ostatniej chwili - twierdzą świadkowie. - Samolot pikował prosto na schronisko. Jedynie co pilot mógł zrobić, to pójść w skos. Tak zrobił - opisuje dyrektor.

Warkot, później suchy trzask

"Kopernik" wpadł właśnie do pokrytej kilkunastocentymetrowym lodem fosy, przed XIX-wiecznym fortem wojskowym na Okęciu. Minął cmentarzyska, giełdę samochodową, ruchliwą jak na te czasy aleję Krakowską. Pilot Paweł Lipowczan mógł widzieć swój dom, mieszkał tak blisko. Ale najmniej dzieliło go właśnie od budynku zakładu poprawczego dla nieletnich.

A później cisza

Dzieci nie chciały zejść

- W momencie katastrofy w schronisku było około czterdziestu wychowanków. Ciężko wystraszonych. Kiedy samolot spadł do fosy byli w szkole, na warsztatach, nie mogli z wyższego budynku tego widzieć, ale jak przyszli do internatu po południu to stali w oknach i patrzyli, co się dzieje, a działa się tu rzecz straszna - mówi dyrektor.