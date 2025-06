Po karty i dostępy do kont przyjechał na rowerze. Wpadł na gorącym uczynku

Policja zatrzymała 36-latka na gorącym uczynku Źródło: KSP

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Wilanowie. Policjanci ustalili, że przy al. Rzeczpospolitej ma dojść do oszustwa metodą "na policjanta".

"W pewnym momencie zauważyli, jak pokrzywdzony pozostawia w umówionym miejscu kopertę, po którą po chwili podszedł rowerzysta, który cały czas obserwował starszego mężczyznę. Po przejęciu koperty podejrzewany natychmiast schował ją do kieszeni spodni, po czym zamierzał odjechać. Wtedy został zatrzymany przez kryminalnych, którzy przez cały czas obserwowali przebieg zdarzeń" - informuje w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Koperta z kartami i danymi do kont

W kopercie znajdowało się oświadczenie o treści: "Zgadzam się na blokadę moich kont w celu bezpieczeństwa", a także karty oraz dane do kont bankowych.

"W trakcie rozmowy z poszkodowanym, policjanci ustalili, że otrzymał on telefon z zastrzeżonego numeru od osób podających się za policjanta i prokuratora, którzy poinformowali go, że bierze udział w policyjnej akcji i musi przekazać im karty wraz z danymi do kont bankowych" - wyjaśnia KSP.

Oszukanych było więcej

Okazało się, że do podobnych oszustw z udziałem 36-latka dochodziło już wcześniej. Policjanci ustalili, że w kwietniu i maju w różnych dzielnicach Warszawy w ten sam sposób zostały oszukane cztery osoby, które straciły łącznie ponad 800 tysięcy złotych.

"Zatrzymany 36-latek trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, gdzie usłyszał zarzut oszustwa, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Sąd, na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na trzy miesiące" - podsumowuje stołeczna policja.

