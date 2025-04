Kolizja na obwodnicy i zamknięty tunel. Kierowcy utknęli w gigantycznym korku

Kilka godzin utrudnień po kolizji na POW Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kolizja na Południowej Obwodnicy Warszawy spowodowała ogromne utrudnienia w ruchu. Z powodu zatoru drogowcy ograniczyli możliwość wjazdu do tunelu. Korek miał ponad 10 kilometrów.

Między węzłami Wilanów i Wał Miedzeszyński na trasie S2 doszło w piątek po południu do zderzenia motocykla i auta osobowego. Kolizja spowodowała ogromne utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Wawra.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała chwilę, że zablokowany został lewy pas jezdni, a ruch odbywa się pasem środkowym i prawym. Mimo to na jezdni zaczął tworzyć się zator. Drogowcy szacowali, że rozciągał się on co najmniej 10-kilometrowym odcinku.

"W związku z kolizją pojazdów wstrzymywany będzie czasowo wjazd do tunelu pod Ursynowem. Działanie takie ma na celu niedopuszczenie do powstawania zatoru w tunelu" - przekazali drogowcy o godzinie 14.20.

Zamknięty wjazd do tunelu POW Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kierowcy utknęli na trasie w godzinach popołudniowego szczytu. Dopiero około 17 reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk przekazał, że uszkodzony motocykl znajduje się na pasie zieleni, podobnie jak radiowóz załogi policji prowadzącej działania w miejscu kolizji. Ruch został dopuszczony na wszystkich trzech pasach ruchu.

Jak przekazał naszej redakcji młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, w zderzeniu nikt nie ucierpiał.