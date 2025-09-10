W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 14 osób Źródło: CBŚP

Akcja prowadzona przez funkcjonariuszy miała miejsce we wtorek, 9 września. W czasie działań CBŚP zatrzymało Marka M., lidera "grupy Oczki".

- Potwierdzam, że taka osoba jak Marek M. została przez nas zatrzymana w dzielnicy Wilanów – informuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Służby nie podają na razie, czego dokładnie dotyczy zatrzymanie. Jednak jak słyszymy, działania były zaplanowane i prowadzone na zlecenie prokuratury w Katowicach, która nadzoruje śledztwo. Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do katowickiej prokuratury. Tam prowadzone są z nim dalsze czynności.

Grupa "Oczki"

Marek M. -"Oczko"- to przywódca "grupy Oczki" - grupy przestępczej ze Szczecina. Marek M. początkowo pracował jako ochroniarz w klubie, jednak po pewnym czasie zdecydował się wyjechać do Niemiec. Po powrocie do kraju zajął się działalnością przestępczą, tworząc gang dokonujący m.in. napadów na kierowców TIR-ów.

W latach 90. ludzie "Oczki" siali postrach i byli uważani za jedną z najbardziej wpływowych grup przestępczych w Polsce. To właśnie "Oczko" w tamtym czasie kontrolował handel narkotykami, a jego grupa zajmowała się wymuszaniem haraczy i dokonywała zabójstwa. Szef szczecińskiego półświatka współpracował blisko wówczas z mafią pruszkowską, jak też wołomińską.

W 2000 roku sąd w Szczecinie skazał Marka M. na 13 lat więzienia za założenie i kierowanie grupą przestępczą. Osobą, która pogrążyła grupę "Oczki" był Rafał Ch. ps. Czarny. Od 1997 roku ludzie "Oczki" i on sam są obserwowani przez policję. Znany przestępca nie posiada jednego oka, które zostało zastąpione szkiełkiem, stąd też jego pseudonim.