Policjanci z grupy Skorpion (specjalizuje się w walce z kradzieżami aut) z północnopraskiej komendy ustalili personalia 44-latka, którego podejrzewali o kierowanie ekipą kradnącą samochody.

"Mężczyzna koordynował cały proceder związany z kradzieżami pojazdów typu bus, ich demontażem na części i sprzedażą" - przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI w komunikacie, który zatytułowała "Złodzieje aut zatrzymani na "robocie" przez Skorpionów z Pragi Północ".

Śruba w stacyjce i sądowy zakaz

Kilka dni temu funkcjonariusze zaplanowali akcję, podczas której zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku.

"Około godziny drugiej w nocy wytypowany przez operacyjnych mężczyzna zjawił się na warszawskim Wawrze razem ze swoim wspólnikiem. Policjanci ruszyli do akcji w momencie, gdy 44-latek przełamał zamek w drzwiach citroena i wsiadł do kabiny" - podała Onyszko. Jego 35-letni wspólnik próbował uciekać, co uniemożliwili mu funkcjonariusze uczestniczący w akcji.

Potem przeszukali obu mężczyzn. Przy 44-latku znaleźli łamak, odpalarkę i wyciągarkę - przedmioty wykorzystywane do kradzieży samochodów. Sprawdzili też wnętrze citroena. W stacyjce znaleźli śrubę. Jej obecność potwierdzała, że pojazd był przygotowywany do kradzieży.

Ponadto wspólnik 44-latka kierował samochodem, mimo sądowego zakazu prowadzenia.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania kradzieży z włamaniem fiata i citroena, kradzieży z włamaniem citroena i kradzieży z włamaniem do citroena. Tych przestępstw mężczyźni dopuścili się w warunkach recydywy. Ponadto 35-latek poniesie również odpowiedzialność za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Obaj zatrzymani trafili do aresztu na trzy miesiące.

