Zbudowali drogę rowerową i zagrodzili ją betonowymi barierami

Zamknięta droga rowerowa w ciągu ulicy Mrówczej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Zdjęcie wygrodzonej betonowymi barierami drogi rowerowej w ciągu ulicy Mrówczej, otrzymaliśmy od czytelnika, który zastanawia się, dlaczego z wyglądającej na gotową ścieżki nie można korzystać.

Jak udało nam się dowiedzieć w Urzędzie Dzielnicy Wawer, takie rozwiązanie jest efektem prowadzonej po sąsiedzku drugiej, większej inwestycji. Chodzi o budowę drogi dla cyklistów w ciągu ulicy Lucerny.

- Bariery betonowe zostały postawione zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu przez Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. To zamknięcie będzie do czasu powstania drogi dla rowerów w ulicy Lucerny - przekazał Piotr Jaszczuk, naczelnik wydziału rozwoju i komunikacji w Urzędzie Dzielnicy Wawer.

Ścieżka ma być gotowa w lipcu

Umowa na budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Lucerny została podpisana w marcu 2024 roku. Inwestycja obejmuje całą ulicę – blisko dwa kilometry od Traktu Lubelskiego do Patriotów. Zgodnie z koncepcją na odcinku od ul. Patriotów do ul. Węglarskiej droga rowerowa będzie oddzielona od chodnika. Natomiast dalej do Traktu Lubelskiego w celu ograniczenia wycinki drzew powstanie ciąg pieszo-rowerowy. W ramach tej inwestycji powstanie też nowy most nad kanałem Nowe Ujście. Obiekt ma umożliwić rozdzielenie ruchu rowerowego i pieszego.

Zgodnie z harmonogramem na realizację inwestycji wykonawca ma 16 miesięcy od podpisania umowy. Zatem droga rowerowa ma być gotowa w lipcu.

Betonowe bariery na drodze rowerowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl