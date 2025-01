Posłuchaj Wstrzymaj Schody ruchome w warszawskim metrze Źródło: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl

W lutowe i marcowe weekendy pociągi pierwszej linii metra będą kursować na skróconej trasie. Najpierw pojadą między stacjami Młociny i Wilanowska, potem między Młocinami a Stokłosami. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Powodem utrudnień jest wymiana oświetlenia i okablowania.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w lutym rozpocznie się wymiana oświetlenia na stacji metra Kabaty wraz z przyległymi tunelami. Do zdemontowania i zamontowania na stacji oraz w tunelach od Kabat do Imielina jest ponad siedem tysięcy opraw oświetleniowych.

"Wymienić trzeba także okablowanie, system zabezpieczeń i sterowania. Montaż pierwszych urządzeń już się rozpoczął, ale duża część tych prac wymaga wyłączenia zasilania i wstrzymania ruchu pociągów – dlatego będą prowadzone w godzinach nocnych (podczas przerw w kursowaniu) oraz weekendy. Metro będzie wtedy kursowało na skróconej trasie, uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa" - dodał ZTM.

Pierwszy etap - metro do stacji Wilanowskiej

W soboty i niedziele (1-2, 8-9, 15-16 lutego) pociągi metra będą kursowały między stacjami Młociny i Wilanowska – przy czym kursy w noce z piątków na soboty będą realizowane normalnie. Autobusy linii zastępczej ZM1 będą jechały po trasie metra z Kabat do pętli przy stacji metra Wilanowska, czyli pojadą al. KEN, al. Harcerzy Rzeczypospolitej i Rolną. W soboty, w najpopularniejszych godzinach, będą kursowały co ok. 3 minuty, w niedziele co ok. 5 minut.

Także autobusy linii 710 i 742 dojadą do metra Wilanowska (a nie tylko na Kabaty) – z ulicy Wąwozowej pojadą w al. KEN i dalej jak ZM1. Trasa autobusów linii 217 zostanie zmieniona – będą kursowały między Natolinem Północnym a metrem Wilanowska, bez dojazdu do stacji metra Imielin.

Drugi etap - metro do stacji Stokłosy

W ostatni weekend lutego, a także w kolejne marcowe soboty i niedziele (22-23 lutego, 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 marca) trasa metra także będzie krótsza, ale pociągi pojadą w głąb Ursynowa – będą kursowały między stacjami Młociny i Stokłosy. Kursy w noce z piątków na soboty będą realizowane normalnie.

Aleją KEN, między stacjami Kabaty i Ursynów pojadą autobusy linii zastępczej ZM1 – w soboty, w najpopularniejszych godzinach, będą kursowały co ok. 5 minuty, w niedziele co ok. 6 minut. Dodatkowo w al. KEN skierujemy autobusy linii 710 i 742 – z ulicy Wąwozowej pojadą do pętli Ursynów Południowy, w pobliżu stacji metra Stokłosy (a nie jak standardowo, tylko na Kabaty). Autobusy linii 217 będą jeździły między Natolinem Północnym a metrem Wilanowska, bez dojazdu do stacji metra Imielin.