Drugi etap remontu alei KEN i Malczewskiego

Prace potrwają od piątku, 27 września, od godziny 22:00 do poniedziałku, 30 września, do godziny 5:00.

Remont oznacza utrudnienia dla kierowców. Drogowcy zamkną jezdnię alei KEN w kierunku Doliny Służewieckiej, od ronda Krahelskiej do skrzyżowania z Gandhi. Dodatkowo z ruchu wyłączone zostaną też: fragment alei KEN w kierunku Kabat, od Ciszewskiego do Gandhi, jezdnia ulicy Gandhi od Cynamonowej do alei KEN oraz wyjazd z ulicy Benedykta Polaka na aleję KEN.

Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 136, 148, 179, 185, 192, 217, 263, 503 i N86. W sobotę na trasę nie wyjadą autobusy linii 192, a 136 ulicami Dereniową i Płaskowickiej dojadą do przystanku Natolin Płn. 22 przy rondzie Krahelskiej, gdzie będą miały koniec trasy. Z kolei 503 zostaną skierowane ulicą Cynamonową do przystanku Natolin Płn. 08 (przy bazarku). Autobusy linii 217 nie dojadą do pętli Natolin Płn., tylko ulicami Cynamonową i Ciszewskiego do pętli Ursynów Płd. Zmieni się trasa linii 263 – autobusy będą kończyły i zaczynały kursy na przystanku Pileckiego 03, na ulicy Pileckiego, nieopodal ronda Polskich Kryptologów Enigmy. Ich trasa poprowadzi ulicami: Rosoła, Gandhi, Cynamonową, Ciszewskiego i Pileckiego. Zamknięty dla ruchu odcinek alei KEN ominą także autobusy linii: 148 (ulicami Ciszewskiego Cynamonową), 179 i N86 (Dereniową i Płaskowickiej) oraz 185 (Płaskowickiej i Cynamonową).