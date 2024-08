Przejazd tunelem POW nie będzie już darmowy dla wszystkich

W sumie 1600 kilometrów dróg

Przewidziane w projekcie rozporządzenia rozszerzenie sieci dróg płatnych obejmie około 1600 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Obejmie następujące odcinki: 1) autostrada A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalskich Południe - węzeł Pyrzowice; 2) autostrada A2 na odcinku węzeł Lubelska - Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W); 3) drogę ekspresową S1 na odcinku Milówka (połączenie z drogą krajową nr 1) – Zwardoń; 4) drogę ekspresową S2 na odcinku węzeł Puławska - węzeł Lubelska; 5) drogę ekspresową S3 na odcinkach: a) węzeł Parłówko - węzeł Miękowo, b) węzeł Skwierzyna Południe - węzeł Międzyrzecz Południe, c) węzeł Nowa Sól Zachód - węzeł Bolków; 6) drogę ekspresową S5 na odcinkach: a) węzeł Bydgoszcz Północ - węzeł Gniezno Południe, b) węzeł Poznań Zachód - węzeł Rydzyna, c) węzeł Korzeńsko - węzeł Wrocław Północ; 7) drogę ekspresową S6 na odcinkach: a) węzeł Goleniów Północ - węzeł Nowogard Zachód, b) węzeł Nowogard Wschód - węzeł Koszalin Wschód, c) węzeł Bożepole Wielkie - węzeł Gdynia Wielki Kack; 8) drogę ekspresową S7 na odcinkach: a) węzeł Żuławy Zachód - węzeł Elbląg Zachód, b) węzeł Miłomłyn Południe - węzeł Olsztynek Zachód, c) węzeł Rączki – węzeł Płońsk Północ, d) węzeł Tarczyn Południe – węzeł Głuchów, e) węzeł Radom Północ - węzeł Skarżysko-Kamienna Południe, f) węzeł Kielce Południe - węzeł Jędrzejów Północ, g) węzeł Jędrzejów Wschód - węzeł Wodzisław, h) węzeł Kraków Nowa Huta - węzeł Kraków Przewóz, i) Lubień (dawne połączenie z drogą krajową nr 7) - węzeł Zabornia; 9) drogę ekspresową S8 na odcinkach: a) węzeł Radziejowice - węzeł Paszków, b) węzeł Marki - węzeł Radzymin Południe, c) węzeł Wyszków Północ - węzeł Brok, d) węzeł Podborze - węzeł Zambrów Zachód, e) węzeł Mężenin - węzeł Jeżewo; 10) drogę ekspresową S10 na odcinku węzeł Wałcz Zachód – węzeł Witankowo; 11) drogę ekspresową S11 na odcinkach: a) Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) – Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11), b) węzeł Mieszków – węzeł Jarocin, c) węzeł Ostrów Wielkopolski Północ – Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11), d) Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) – węzeł Baranów; 12) drogę ekspresową S12 na odcinku węzeł Puławy Zachód – węzeł Kurów Zachód; 13) drogę ekspresową S16 na odcinku węzeł Olsztyn Południe - węzeł Olsztyn Wschód; 14) drogę ekspresową S17 na odcinkach: a) węzeł Lubelska - Michałówka (dawne skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W), b) węzeł Garwolin Południe – węzeł Kurów Zachód; 15) drogę ekspresową S19 na odcinkach: a) węzeł Lublin Węglin – Stobierna (dawne połączenie z drogą krajową nr 19), b) węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe; 16) drogę ekspresową S51 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Olsztyn Południe; 17) drogę ekspresową S61 na odcinkach: a) węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe, b) węzeł Kolno – węzeł Ełk Południe, c) węzeł Kalinowo – węzeł Raczki, d) węzeł Suwałki Południe - węzeł Suwałki Północ;