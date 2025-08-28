"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta

Do pożaru doszło na osiedlowej drodze, odchodzącej od ulicy Lanciego w pobliżu parku Lasek Brzozowy. Strażacy otrzymali zgłoszenie w tej sprawie około godziny 1.15.
- Po naszym dotarciu na miejsce zdarzenia jeden samochód był w całości objęty pożarem, drugi był częściowo nadpalony z jednej strony, a trzeci był uszkodzony na skutek oddziaływania wysokiej temperatury - informuje kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Jak podkreśla, nikt nie został poszkodowany. Zniszczeniu uległy łącznie trzy pojazdy zaparkowane na osiedlowej drodze. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się policja.
"Obudził nas dźwięk eksplozji"
- Audi spłonęło doszczętnie. Samochód zaparkowany zaraz obok, biała toyota ma nadpalony bok, popękały też jego szyby. Na aucie z drugiej strony audi, granatowym oplu widać uszkodzenia powstałe w wyniku wysokiej temperatury - stopiło się kilka plastików i tylna opona - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.
Nocne zdarzenie nie uszło uwadze mieszkańców pobliskich bloków. "Obudził nas dźwięk eksplozji i duszący smród dymu" - napisała jedna z mieszkanek na grupie Obywatele Ursynowa na Facebooku. "Musiałam pozamykać wszystkie okna. Zapach jak w mega wystrzałową noc sylwestrową" - dodała inna kobieta.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl