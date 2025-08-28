"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta

Nocny pożar aut na Ursynowie Źródło: Krzysztof

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru doszło na osiedlowej drodze, odchodzącej od ulicy Lanciego w pobliżu parku Lasek Brzozowy. Strażacy otrzymali zgłoszenie w tej sprawie około godziny 1.15.

- Po naszym dotarciu na miejsce zdarzenia jeden samochód był w całości objęty pożarem, drugi był częściowo nadpalony z jednej strony, a trzeci był uszkodzony na skutek oddziaływania wysokiej temperatury - informuje kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak podkreśla, nikt nie został poszkodowany. Zniszczeniu uległy łącznie trzy pojazdy zaparkowane na osiedlowej drodze. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się policja.

Pożar samochodu na Ursynowie Pożar samochodu na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl Pożar samochodu na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl Pożar samochodu na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl Pożar samochodu na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl Pożar samochodu na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl Pożar samochodu na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl

"Obudził nas dźwięk eksplozji"

- Audi spłonęło doszczętnie. Samochód zaparkowany zaraz obok, biała toyota ma nadpalony bok, popękały też jego szyby. Na aucie z drugiej strony audi, granatowym oplu widać uszkodzenia powstałe w wyniku wysokiej temperatury - stopiło się kilka plastików i tylna opona - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Nocne zdarzenie nie uszło uwadze mieszkańców pobliskich bloków. "Obudził nas dźwięk eksplozji i duszący smród dymu" - napisała jedna z mieszkanek na grupie Obywatele Ursynowa na Facebooku. "Musiałam pozamykać wszystkie okna. Zapach jak w mega wystrzałową noc sylwestrową" - dodała inna kobieta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD