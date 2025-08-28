Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ursynów

"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta

Źródło: Krzysztof
Na Ursynowie spłonął w nocy samochód osobowy. Pożar uszkodził dwa inne zaparkowane w pobliżu auta. Straż pożarna podaje, że nikt nie został poszkodowany.

Do pożaru doszło na osiedlowej drodze, odchodzącej od ulicy Lanciego w pobliżu parku Lasek Brzozowy. Strażacy otrzymali zgłoszenie w tej sprawie około godziny 1.15.

- Po naszym dotarciu na miejsce zdarzenia jeden samochód był w całości objęty pożarem, drugi był częściowo nadpalony z jednej strony, a trzeci był uszkodzony na skutek oddziaływania wysokiej temperatury - informuje kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak podkreśla, nikt nie został poszkodowany. Zniszczeniu uległy łącznie trzy pojazdy zaparkowane na osiedlowej drodze. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się policja.

Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl

"Obudził nas dźwięk eksplozji"

- Audi spłonęło doszczętnie. Samochód zaparkowany zaraz obok, biała toyota ma nadpalony bok, popękały też jego szyby. Na aucie z drugiej strony audi, granatowym oplu widać uszkodzenia powstałe w wyniku wysokiej temperatury - stopiło się kilka plastików i tylna opona - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Nocne zdarzenie nie uszło uwadze mieszkańców pobliskich bloków. "Obudził nas dźwięk eksplozji i duszący smród dymu" - napisała jedna z mieszkanek na grupie Obywatele Ursynowa na Facebooku. "Musiałam pozamykać wszystkie okna. Zapach jak w mega wystrzałową noc sylwestrową" - dodała inna kobieta.

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk /tvnwarszawa.pl

