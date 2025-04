Park linearny nad POW, odcinek Stryjeński-Braci Wagów Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Pierwszy fragment parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy jest już otwarty. Mieszkańcy mogą spacerować nowymi alejkami na odcinku między ulicami Stryjeńskich i Braci Wagów. Ruszają także odbiory części, gdzie znajdują się strefa zabaw i fontanna.

Nowy park na Ursynowie powstaje od zera i w znacznej części znajduje się nad stropem tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Jego teren rozciąga się wzdłuż ulicy Płaskowickiej, na odcinku od Pileckiego do Nowoursynowskiej. Inwestycję podzielono na sześć odcinków, które są realizowane etapami. Każdy będzie miał swój charakter.

Zarząd Zieleni ogłosił, że można już korzystać z pierwszego fragmentu parku. Chodzi o odcinek od ulicy Stryjeńskich do Braci Wagów.

Park linearny nad POW - pierwszy otwarty fragment

"Głównym punktem tego odcinka parku jest rozległa polana, na której powstały czyżnie, czyli inspirowane naturą, nieregularne grupy drzew i krzewów. Wkrótce na polanie zakwitną również łąki. Tymczasowo do mieszkańców kierowana jest prośba, by nie wchodzili na polanę, gdzie dopiero wschodzi trawa i inne rośliny oraz żeby pilnowali psów. Wszystko po to, by wkrótce wszyscy mogli podziwiać zieleń w rozkwicie" - czytamy w komunikacie Zarządu Zieleni.

Park linearny nad POW - pierwszy otwarty fragment

Na otwartym odcinku parku posadzonych zostało tysiące roślin. Łącznie to 228 drzew rodzimych gatunków: dęby, klony, brzozy, graby, grusze, jabłonie, jarząby, derenie, a także krzewy, liczne trawy ozdobne, byliny i rośliny cebulowe. Teren między polaną a jezdnią Płaskowickiej zakwitnie wkrótce w kolorach bieli, różu i fioletu. Jego aranżacja była inspirowana wrzosowiskami, choć samych wrzosów tam nie ma. Pośród kwiatów i traw rosną w tym miejscu brzozy i sosny.

Park linearny nad POW - pierwszy otwarty fragment

Wkrótce otwarcie kolejnego odcinka

Urzędnicy informują, że prace na terenie parku są zaawansowane. Rozpoczynają się odbiory na kolejnym odcinku - od ulicy Braci Wagów do alei KEN. Ten fragment będzie zwłaszcza cieszył dzieci. Znajduje się tu strefa zabaw, z oryginalnymi urządzeniami do zabawy, takimi jak żółty miś z beczułkami. Jest też strefa z piaskownicą dla najmłodszych. Całość otacza sto drzew, ogród deszczowy i pomost z fontanną posadzkową.

Park linearny nad POW - pierwszy otwarty fragment

"Kolejne odcinki parku będą udostępniane w odstępach około trzech miesięcy do wiosny 2026 roku" - podano w komunikacie.

Park linearny nad POW, odcinek Braci Wagów-al. KEN

Jak informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, jeszcze w tym roku mają zostać otwarte dwa kolejne budowane odcinki parku. Jak wskazała rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień Łukaszewska, chodzi o odcinek nr 4 od alei KEN do ul. Lanciego, który będzie gotowy jesienią oraz odcinek piąty od Lanciego do Rosoła. Termin jego ukończenia to końcówka tego roku.

Zgodnie z harmonogramem odcinek nr 6 od Rosoła do Nowoursynowskiej zostanie oddany wiosną przyszłego roku. Z kolei odcinek numer 1 od Pileckiego do Stryjeńskich jest opcją dodatkową w ramach umowy. Rzeczniczka Zarządu Zieleni zaznaczyła, że realizacja tego fragmentu potrwa rok od "uruchomienia opcji".

Inwestycja za 42 miliony złotych

Budżet tej inwestycji to 42 miliony złotych, a powierzchnia przyszłego parku 12,5 hektara. Na tym terenie zaplanowano około tysiąca drzew, 100 tysięcy krzewów, ponad 300 ławek i innych siedzisk. W strefie rekreacyjnej pojawi się żółty miś, który ma nawiązywać do ursynowskiego herbu.

"Dzięki zwycięskiemu projektowi z budżetu obywatelskiego w parku znajdą się dodatkowe leżaki, hamaki i stoły do gier, a także zacieniacze, które zapewnią odrobinę cienia zanim drzewa osiągną oczekiwane rozmiary" - zapowiadają urzędnicy.

W projekcie przewidziano także system zagospodarowania wód opadowych i kilka ogrodów deszczowych. Największy z nich znajdzie się w rejonie alei KEN, jego powierzchnia to około 350 metrów kwadratowych.

Park będzie też korytarzem ekologicznym dla zwierząt - między Parkiem Cichociemnych i Lasem Kabackim a Skarpą Warszawską i Wisłą.

Park linearny nad POW, odcinek Stryjeński-Braci Wagów