Część parku linearnego na Ursynowie prawie gotowa. Kiedy otwarcie?

Park linearny nad POW, odcinek Stryjeński-Braci Wagów Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak informuje stołeczny Zarząd Zieleni, dwa odcinki budowanego parku linearnego mają być udostępnione mieszkańcom jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy z nich wygląda na gotowy, na drugim wciąż pozostało sporo pracy.

Umowa na budowę parku linearnego nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy została podpisana pod koniec listopada 2023 roku. Cała inwestycja obejmuje teren wzdłuż Płaskowickiej, na odcinku od Pileckiego do ulicy Nowoursynowskiej. Podzielono ją na sześć odcinków, które będą realizowane etapami. Każdy będzie miał swój charakter.

Jeden gotowy, na drugim wciąż sporo pracy

Najbliżej otwarcia, według zapowiedzi Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, są odcinek nr 2 od ulicy Stryjeńskich do Braci Wagów oraz nr 3 od Braci Wagów do alei KEN. Rzeczniczka stołecznej zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska przekazała nam w ubiegłym tygodniu, że planowane zakończenie realizacji obu ma nastąpić z końcem kwietnia.

W niedzielę obu odcinkom parku przyglądał się reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Od Stryjeńskich do Braci Wagów park jest już ukończony, czeka jeszcze na odbiór. Wciąż wygrodzona jest infrastruktura i obowiązuje zakaz wejścia, jednak mieszkańcy korzystają już z chodników i ścieżek. Widać, że skończone są nasadzenia, na trawniku miejscami kwitną krokusy - opisał Leczkowski.

Park linearny nad POW, odcinek Stryjeński-Braci Wagów Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Nieco dalej, w stronę alei KEN, budowa jeszcze trwa. - Wygrodzony, ale ukończony wydaje się być plac zabaw. Duża część tego odcinka to wciąż plac budowy. Przygotowane do zasadzenia są drzewa w donicach - powiedział nasz reporter.

Park linearny nad POW, odcinek Braci Wagów-al. KEN Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Kiedy kolejne odcinki?

W przypadku pozostałych, budowanych odcinków, kolejne dwa mają być oddane w tym roku. Jak wskazała Karolina Kwiecień Łukaszewska, chodzi o odcinek nr 4 od alei KEN do ul. Lanciego, który będzie gotowy jesienią oraz odcinek piąty od Lanciego do Rosoła. Termin jego ukończenia to końcówka tego roku.

Zgodnie z harmonogramem odcinek nr 6 od Rosoła do Nowoursynowskiej zostanie oddany wiosną przyszłego roku. Z kolei odcinek numer 1 od Pileckiego do Stryjeńskich jest opcją dodatkową w ramach umowy. Rzeczniczka Zarządu Zieleni zaznaczyła, że realizacja tego fragmentu potrwa rok od "uruchomienia opcji".

Park linearny nad tunelem

Budżet tej inwestycji to 42 miliony złotych, a powierzchnia przyszłego parku 12,5 hektara. Na tym terenie zaplanowano około tysiąca drzew, 100 tysięcy krzewów, ponad 300 ławek i innych siedzisk. W strefie rekreacyjnej pojawi się żółty miś, który ma nawiązywać do ursynowskiego herbu. Ponad połowa powierzchni parku znajduje się na stropie tunelu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy.

Park będzie też korytarzem ekologicznym dla zwierząt - między Parkiem Cichociemnych i Lasem Kabackim a Skarpą Warszawską i Wisłą.