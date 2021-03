Wojewoda upomina się o więcej łóżek w Szpitalu Południowym. Ratusz: brakuje kadry 

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał komunikat, w którym zarzucił ratuszowi, że Szpital Południowy nie osiągnął gotowości do przyjęcia kolejnych 69 pacjentów covidowych. Miasto tłumaczy to brakiem kadry medycznej.

"Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie skierował pilną prośbę do Wiceprezydent m.st. Warszawa Renaty Kaznowskiej, w celu wskazania szpitali miejskich, w których możliwe jest ponowne wyznaczenie dodatkowych łóżek ‘covidowych’, w tym respiratorowych" – przekazał w komunikacie wojewoda, odnosząc się do zbyt małej liczby covidowych łóżek w Szpitalu Południowym.

O komentarz poprosiliśmy rzeczniczkę stołecznego ratusza Karolinę Gałecką. Jak zapewniła, miasto dokłada wszelkich starań, by możliwie szybko uruchomić kolejne łóżka w niedawno otwartej placówce na Ursynowie mianowanej na szpital tymczasowy. - W miarę możliwości zwiększana jest kadra medyczna niezbędna do ich uruchomienia. Niestety, ze względu na deficyt personelu medycznego na rynku, nadal nie została skompletowana załoga szpitala, a wiele z umów zawartych do zapewnienia obsady w szpitalu tymczasowym to umowy w niepełnym wymiarze – przyznaje Gałecka.