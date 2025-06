Przypomnijmy. Tuż przed świętami wielkanocnymi drogowcy zamontowali ponownie fotoradar w Alejach Jerozolimskich. Urządzenie działało nieco ponad dobę. Po raz kolejny zostało uszkodzone przez wandala. Zniszczenia okazały się na tyle poważne, że konieczna będzie jego naprawa, zanim znów zostanie uruchomiony.

Oznacza to, że dopiero po domknięciu formalności, będzie możliwe rozpoczęcie naprawy fotoradaru i planowanie jego powrotu do Alej Jerozolimskich. W kwietniu rzecznik GITD tłumaczył, że każdy fotoradar jest ubezpieczony. - Czynności w sprawie ujawnienia sprawcy uszkodzenia prowadzi policja. Jeżeli postępowanie kończy się jego nieujawnieniem, firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty naprawy - wyjaśnił Król.

Policja wciąż szuka sprawcy

Wciąż nie wiadomo, kto odpowiada za uszkodzenie fotoradaru. - Postępowanie jest nadal w toku. Niestety na ten moment nie udało się zatrzymać sprawcy. Natomiast policjanci cały czas w toku służby prewencyjnej i operacyjnej starają się go zidentyfikować i ustalić - zapewnia aspirant Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Sprawca jest nieuchwytny, choć tuż po dewastacji fotoradaru pojawiło się nagranie tego zdarzenia. Opublikował je portal Vitrina.pl, tworzony przez Polaków i Białorusinów. Na filmie, wykonanym z jadącego auta, widać postać (prawdopodobnie mężczyznę), która podskakując do urządzenia, wielokrotnie uderza w nie jakimś narzędziem, najprawdopodobniej siekierą. Kiedy fotoradar się przechyla, wandal odbiega z miejsca przez jezdnię i znika na parkingu.

Dwukrotnie zniszczony

Fotoradar pojawił się w Alejach Jerozolimskich na wniosek Zarządu Dróg Miejskich. W połowie listopada ubiegłego roku zamontowano go na wysokości numeru 239, w rejonie skrzyżowania z Ryżową.

Pierwszy raz fotoradar znalazł się na celowniku wandala w lutym tego roku . Do dziś nie wiadomo, kto odpowiada za jego uszkodzenie. Wtedy straty oszacowano na 50 tysięcy złotych.

Fotoradar rekordzista

To był najbardziej "dochodowy" i zapracowany fotoradar w Warszawie. Od uruchomienia 14 listopada 2024 roku do końca stycznia 2025 zarejestrował ponad 12 500 naruszeń dozwolonej prędkości. Ostatnie zdjęcia zrobił jeszcze w dniu zniszczenia. Do godziny 23 zarejestrował około 50 kierowców ze zbyt ciężką nogą.