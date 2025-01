Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Do MobiParking, moBILET i Flowbird dołączyły aplikacje: Pango, mPay oraz CityParkApp. W każdej z tych aplikacji strefa jest oznaczona jako "WarszawaSPPN". Aby prawidłowo korzystać z aplikacji, należy się w nich wcześniej zarejestrować.

Przedłużanie postoju z aplikacji

W każdej z nich opłacenie parkowania jest proste i intuicyjne. Możliwe jest także przedłużenie postoju bezpośrednio z aplikacji. Opłata naliczana jest jedynie za rzeczywisty czas parkowania. W zależności od operatora można podpiąć kartę bankową, zapłacić blikiem lub doładować konto w aplikacji. Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronach operatorów. Dodatkowo w aplikacjach MobiParking i moBILET dostawcy umożliwiają płatność za pomocą SMS i kodów IVR.

Zwiększenie liczby dostępnych aplikacji mobilnych to efekt przetargu na dostawę i montaż nowych parkomatów, który wygrała firma City Parking Group. Nowe parkomaty stoją już m.in. na Saskiej Kępie, Kamionku czy Placu Grunwaldzkim. Docelowo zostaną wymienione na całym obszarze SPPN. Mają one prostszy interfejs, możliwość płatności BLIK czy przedłużenia czasu postoju za pomocą kodu QR.

Mniej opłat gotówką

Jak wynika z danych ratusza, większość kierowców rezygnuje z opłat gotówką. "W 2023 roku 14 proc. wszystkich płatności dokonano za pomocą bilonu, a 39 proc. za pomocą karty. W 2024 roku większość kierujących wybierała płatność za pomocą aplikacji mobilnej, 35 proc. opłacała parkowanie kartą, a tylko 12 proc. używało gotówki" - podał urząd miasta.

W 1110 warszawskich parkomatach kierowcy opłacą postój tylko kartą lub blikiem. W pozostałych 810 zachowana zostanie możliwość płatności bilonem. "Są to urządzenia dużo bardziej skomplikowane, a przez to bardziej awaryjne i droższe. Takie parkomaty zostaną zamontowane w miejscach, w których do tej pory najchętniej wybierano taką formę płatności monetami" - zaznaczył ratusz.