Młodzi wyjdą na ulice w obronie klimatu. Będą utrudnienia

Piątkowy poranek upłynie w centrum pod znakiem protestu klimatycznego. Około godziny 10.30 jego uczestnicy zbiorą się na placu Na Rozdrożu, skąd trasą prowadzącą przez Aleje Ujazdowskie - Piękną - Wiejską - plac Trzech Krzyży - Nowy Świat - rondo de Gaulle’a - Aleje Jerozolimskie - Marszałkowską przejdą na plac Defilad. Związane z przemarszem utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.30.

"25 września 30 miast i miejscowości zastrajkuje, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę sprawiedliwości klimatycznej. Część z nas wyjdzie na ulice, część będzie strajkować on-line. Wszystko to będzie częścią Światowego Dnia Akcji, ogromnego zrywu ruchów klimatycznych na całym świecie" - zapowiada Młodzieżowy Strajk Klimatyczny na Facebooku.

Autobusy i tramwaje na objazdach

Ratusz podaje, że to nie jedyne tego dnia zgromadzenie. Planowany jest także marsz z placu Zamkowego przez Trakt Królewski przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich. Rozpocznie się on około godziny 11 i może potrwać do 17.